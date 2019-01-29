منصة Liqui تعلن عن إغلاق المنصة وتحديد الموعد النهائي لسحب العملات الرقمية

أعلنت أحد منصات تداول العملات الرقمية و المشفرة المعروفة بإسم منصة Liqui أنه سيتم اغلاقها قريبًا، طبقًا لما ظهر في النشرة البريدية المرسلة للمستخدمين مؤخرا.

وذكرت الرسالة الأخيرة, اتجاه فريق عمل منصة Liqui إلى غلق جميع الحسابات وأنه ليس لديها حافز اقتصادي لتقديم الخدمات. كما أضافت المنصة أنها ليست لديها سيولة كافية لدعم العمليات وعمل المنصة.

في الآونة الأخيرة، كانت المنصة سعيدة مع قرارها حول تغيير الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة. كونها أعطت الحق في أن يقرر المستخدم ما إذا كان يريد أن يكون في رحلة منصة Liqui.

وللأسف الشديد، بعد هذه الخطوة لم تعد منصة Liqui قادرة على توفير السيولة للمستخدمين الباقين. مما يجعلها تعتقد من الأجدر أن يتم إغلاق المنصة.

ومع ذلك، فنحن لا نريد العودة إلى ما كنا عليه قبل شهر. وبالتالي، قررنا إغلاق جميع الحسابات والتوقف عن تقديم خدماتنا. لقد كان الأمر صعب علينا للغاية للقيام بذلك.

مقالات ذات صلة

تم السماح للمستخدمين بسحب عملاتهم الرقمية في غضون 30 يومًا من تغيير السياسة، والآن تم منحهم 30 يومًا إضافيًا من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني لسحب عملاتهم الرقمية. إن الفشل في سحب العملات الرقمية ضمن الإطار الزمني المحدد سيحمل رسومًا وفقًا لشروط الاستخدام الخاصة بـ منصة Liqui.

3 نصائح يجب أن تعرفها قبل الاستثمار في العملات الرقمية

انخفضت أحجام التداول في منصة Liqui في الآونة الأخيرة، وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت ما يزيد قليلا عن 100,000 دولار في عمليات التداول التي تمت عبر منصتها.

أعرب الفريق عن أمله في العودة، لكنه أقر أيضًا بأن سوق العملات الرقمية قد تغير “بشكل كبير منذ عام 2017”.

أنهوا بريدهم الإلكتروني بمقولة مقتبسة من “ماريان ويليامسون” وهي معلمة روحية وناشطة ومؤلفة: “كل نهاية هي بداية جديدة. يمكننا دائمًا البدء من جديد.”

لقد كانت بداية صعبة بعض الشيء على منصات تداول العملات الرقمية في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اختراق منصة العملات المشفرة النيوزلاندية والمعروفة بأسم “كريبتوبيا” Cryptopia، وكشفت التفاصيل عن سرقة ما يقرب من 16 مليون دولار من الأموال – تم إرسال بعضها إلى منصة “بينانس” Binance.