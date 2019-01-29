مفاجأة… منصة Cryptopia تتعرض للإختراق للمرة الثانية خلال أسبوعين

بعد خمسة عشر يوماً من اختراق منصة منصة Cryptopia في يوم 14 يناير والذي تم فيه سرقة أكثر من 16 مليون دولار, عاد الهاكرز مرة أخرى وتم سرقة المزيد من الأموال من المنصة في يوم الأمس.

وقامت Elementus بتحذير حاملي العملات الرقمية في منصة Cryptopia بسبب ضعف التقنيات الأمنية وتوقعت الشركة أن يتم هجوم جديد على المنصة.

ووفقاً لتقرير اليوم, فإن الهاكرز قاموا بتحويل الأموال من المنصة إلى عنوان محفظة أخرى قبل أن ينقلوا جميع الأموال المسروقة والتي بلغت 180 ألف دولار إلى نفس المحفظة التي تحتوي على 16 مليون دولار المسروقة سابقاً.

وفي بداية الأمر لم يكن الأمر واضحا ما إذا كانت منصة “كريبتوبيا” نجحت في تأمين الأموال المتبقية, ولكن بعد هذا الاختراق الجديدة يبدو أن المنصة لم تتخذ الاجراءات الأمنية اللازمة.

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وفي هذه الأثناء, تعمل الشرطة النيوزيلندية بشكل مستمر للتحقيق في عمليات الاختيار ولكن حتى الآن لم يتم العثور على أي معلومات ملموسة حول مكان الهاكرز.

على ما يبدو, لم يتم توجيه المستخدمين لسحب العملات الرقمية من محافظهم أو حمايتهم. علما بأن تقرير سابق أشار إلى أن عدد من المستخدمين اقتحموا مكتب منصة Cryptopia مطالبين بأموالهم, ولم يتم ذكر ما إذا المنصة اتخذت أي إجراء حيال ذلك.

أصبحت الهجمات الالكترونية على منصات تداول العملات الرقمية أمراً شائعا في الآونة الأخيرة على الرغم من السوق الهبوطي للسوق, ولا تزال خسائر الاختراقات في ارتفاع.