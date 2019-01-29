إيردروب XPChain

عملة أسيوية تهدف إلى إتباع طرق جديدة في مجال الكريبتو للربط بينه وبين العالم الواقعي , أي عدم إقتصاره فقط على التداول أو شراء الأسهم او حتى المنتجات عبر شبكة الأنترنت , ويكون ذلك عبر إنشاء فعاليات كبيرة على أرض الواقع في كافة دول العالم لتعريف الناس بمجال العملات الرقميّة , وشبكة البلوكشين على وجه الخصوص .

العملة مدرجة في منصة Coinexchange , ويتم التصويت الآن لإدراجها على HOTBIT , طرحت بتاريخ 1/25 هذا الإيفنت وهو إيردروب سيقوم بتوزيع 250,000,000 XPC من خلاله للمشتركين .

رابط الموقع الرسمي : https://xpchain.io/

رقم الإيردروب : 42

إسم العملة : XPChain

رمز العملة : XPC

كمية قطع التوزيع : غير معلن

القيمة : غير معروفة بسبب عدم التصريح بعدد القطع

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : عند بلوغ 80 ألف مشترك

* الخطوات :

1- الدخول الى الموقع واضغط على ( Download Wallet ) وقم بتحميل المحفظة المتوفرة بنسخة الويندوز و الماك : https://xpchain.io/

2- قم بالدخول لصفحة المهام وانجز المهام وهي متابعتهم على تويتر وفيس بوك و ديسكورد وتثبيت عنوان محفظتك التي قمت بنحميلها بالخطوة الأولى : https://event.xpchain.io/

ملاحظة :

توزيع العملة سيتم عند نهاية الإيردروب .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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