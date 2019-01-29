أحد أكبر البنوك الأوروبية ينوي إطلاق منصة لتداول العملات الرقمية

وأفادت تقارير أن أكبر بنك في روسيا البيضاء “بنك Belarus” يتطلع إلى إطلاق منصة لتداول العملات الرقمية و المشفرة.

بنك “Belarus” يدرس الكريبتو (تقنيات التشفير) لتداول الاعمال

قال رئيس مجلس إدارة بنك “بيلاروس” وهو البنك الأكبر في روسيا البيضاء، إنه يدرس فرصة إنشاء منصة لتداول العملات الرقمية و المشفرة.

في حديثه لقناة التلفاز المحلية، بيلاروسيا 1، قال:

يجري حاليا دراسة إمكانية إنشاء منصة لتداول العملات الرقمية و المشفرة.. نحن نعالج هذه المشكلة حاليًا، من المفترض أن هذا مجرد جزء من خطط البنك للانتقال إلى استخدام التقنيات الرقمية.

إلى جانب إطلاق منصة لتداول العملات الرقمية، يسعى البنك أيضًا إلى توسيع قائمة خدماته المقدمة بالتعاون مع مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في عام 2019.

وقال “أنانش” أيضا أن هناك اتجاه محدد للانتقال إلى أشكال جديدة من العملاء والشركات على حد سواء، وأن الرقمنة ستكون واحدة من الاتجاهات الرئيسية للقطاع المصرفي.

يعد بنك “بيلاروس” أكبر بنك في البلاد عندما يتعلق الأمر بالأسهم والأصول والقروض والودائع. في عام 2018، بلغ حجم أصول البنك 27 مليار بيسن (حوالي 13 مليار دولار تقريبًا).

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في عام 2017، أفاد مصرف “بيلاروس” عن أرباح بلغت 86 مليون دولار، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 11٪ عن العام السابق.

يجدر بالإشارة إلى إن مصرف “بيلاروس” ليس أول بنك محلي يدخل مجال التكنولوجيا المعتمدة على البلوكشين.

في منتصف عام 2017، ذكرت منصة “Bitcoinist” أن البنك الوطني في بيلاروسيا قد نشر شبكة معلومات تعتمد على تقنية البلوكشين. يقصد استخدامه كسجل للضمانات البنكية وإصدارها.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة ناشئة مقرها في روسيا البيضاء منصة تداول تتيح للمستخدمين شراء الأسهم والأصول مقابل العملات الرقمية، مما مكّن المستثمرين من الدخول إلى الأسواق التقليدية باستخدام البيتكوين والإيثريوم.

تسارعت مشاركة البلد في مجال البلوكشين بعد أن وقّع الرئيس مرسومًا في ديسمبر 2017 والذي قاد التطورات في هذا الصدد. في ذلك الوقت، قال الرئيس “لوكاشينكو” :