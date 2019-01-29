عقود الشورتينج المفتوحة على البيتكوين في منصة Bitfinex تتشابه مع عدد عقود الشورتينج قبل الهبوط من 6000

في ظل تقلب أسعار سوق البيتكوين و العملات الرقمية و إستمرار فترة هبوط السوق طوال الفترة الماضية ، يترقب المتداولون التوجه السعري للبيتكوين بحذر شديد ، و يجتهد المحللون في محاولة للتوصل لإجابة السؤال هل وصل البيتكوين إلى القاع عند مستوى 3000 و سيرتد منه صعودا أم أن هناك قاع أكبر على البيتكوين إكتشافه .
في هذا الخصوص يقدم لكم المحلل الفني و مدير الصناديق الإستثمارية بشركة ArabFolio Capital السيد ” أحمد شديد ” نظرته للأمر بإجراء مقارنة بسيطة بين عدد أوامر البيع على المكشوف Short المفتوحة على عقود البيتكوين في الوقت الحالي ، و عدد أوامر الـ short التي تمت قبل أن يهبط البيتكوين من مستوى سعر 6000 دولار .
نستعرض معكم هذه الصورة التي تحتوي تحليلان بجانب بعضهما ، فالتحليل الأول من الأعلى هو مقدار عقود البيع على المكشوف (Shorting ) على منصة Bitfinex ، و الشارت الثاني في الأسفل هو سعر البيتكوين ، مقابل الدولار الرقمي USDT من على شارت منصة Binance .
حسنا ماعلاقة التحليلين الإثنين ببعضهم البعض ؟
الإجابة تبدو بسيطة كلما زادت عقود البيع على المكشوف Short على عقود البيتكوين كلما انخفض سعر البيتكوين بعدها.
في شهر نوفمبر الماضي و قبل إنهيار سعر البيتكوين بعدة ساعات من مستوى 6559$ ، و حتى سعر 3138$ ازدادت عقود البيع على المكشوف Short المفتوحة على عقود البيتكوين لتصل مايقارب 25000 ( ما يعني خمسة و عشرون الف بيتكوين قيمة عقود البيع على المكشوف ) أي ما يساوي بسعر البيتكوين في هذا الوقت 163 مليون دولار من المراهنة على نزول سعر البيتكوين ، و بعدها إنهار سعر البيتكوين ( يمكنك مراجعة الصورة أعلاه للمنطقة المظللة بصندوقين باللون الأزرق على اليسار )
و بالمقارنة مع تحليل الأمس وصلت قيمة عقود البيع على المكشوف Short المفتوحة للبيتكوين ما يقارب 25800 عقد ( أي ما يعني خمسة و عشرون ألف بيتكوين ما يساوي 90 مليون دولار بسعر اليوم من المراهنة على نزول سعر البيتكوين .
و هذا بالضبط ما حدث قبل إنهيار سعر البيتكوين من فوق مستوى الـ 6 ألاف دولار إلى 3138 دولار في شهر نوفمبر الماضي .
(فقط خلال آخر 24 ساعة ازدادت عقود البيع على المكشوف على البيتكوين بمقدار 2069 عقد Short و هذا يعني ما يساوي 7 مليون دولار )
يشير المحلل الفني ” أحمد شديد ” أن هذه الرسالة قد تكون أهم رسالة تقرأها خلال الفترة الحرجة القادمة مضيفا :
“و في حالة إذا حدث نزول في سعر البيتكوين بناءا على الأرقام ، و المعطيات المذكورة أعلاه فلن نتوقف قبل منطقة 1900$—$1600$ و الله أعلم إن كان يليها 900$ و إن أصبت فمن الله و إن أخطأت فهو خير إن شاء يطلع السوق ” .
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