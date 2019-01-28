منصة “باكت” Bakkt تعلن عن تفاصيل جديدة حول منصتها المنتظرة

ماذا تقدم منصة “باكت” Bakkt ؟ تقدم منصة “باكت” Bakkt العقود الآجلة في الولايات المتحدة (ICE) وتسليم العقود الآجلة اليومية للبيتكوين والمتداولة مقابل بيتكوين/دولار والتي تخضع للموافقة التنظيمية. وسيتم تداول هذه العقود على منصة التداول الإلكترونية (ICE) والتي توفر سرعة وموثوقية رائدة في الصناعة، تنظمها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). يتم فرز جميع عمليات التداول وضمانها من قبل “ICE Clearing US” الطرف المقابل لجميع عمليات تداول العقود الآجلة في سوق تداول العملات المشفرة. سوف تؤدي الصفقات إلى تسليم وحدات البيتكوين فعليًا في مخزن منصة “باكت” Bakkt الخاضع للتنظيم. المشاركون في السوق مؤهلون للتداول مع أي مشارك آخر في السوق. تقدم منصة “باكت” Bakkt و (ICE) عقود البيتكوين الآجلة لتحقيق فرص التداول والتحوط. اسم منتج شاشة التداول Bakkt BTC (USD) Daily Future اسم لوحة شاشة التداول ICUS سلسلة العقود العقود الآجلة اليومية كود السلع BTC حجم العقد 1 بيتكوين السعر التقريبي الدولار الأمريكي : البيتكوين الحد الأدنى لتقلب الأسعار 2.50 دولار لكل بيتكوين (2.5 دولار لكل عقد). قد يتم تنفيذ تداول الكتلة بسعر 0.01 دولار لكل بيتكوين (0.01 دولار لكل عقد) حد السعر اليومي لا يوجد تواريخ العقود الآجلة المؤهلة كل يوم عمل للصرف مقالات ذات صلة الدورة القائمة سيتم سرد تاريخ عقد واحد في كل يوم عمل التسوية التسليم المادي آخر يوم للتداول 6:00 مساءً طبقًا لوقت (EPT) في يوم العمل من تاريخ العقد اليومي آخر يوم تسليم يساوي تاريخ العقد اليومي ساعات التداول 8:00 مساءً حتى 6:00 مساءً ، قبل الساعة 7:55 مساءً، جميع الأوقات بتوقيت شرق أوروبا رسوم الصرف 0.50 دولار رسوم مقاصة وتصفية مشتركة، لكل جانب حجم التداول الأدنى 10 عقود التسوية اليومية 4:58 إلى 5:00 مساءً (ETP) حد المركز 100,000 عقد في أي تاريخ تعاقد رمز MIC IFUS غرف المقاصة ICUS “أوقات التداول”

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