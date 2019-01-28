عملة الترون Tron TRX تحدث طفرة مثيرة للإعجاب للتغلب على اللايتكوين والستيلر

عملة الترون TRX في خطوة مثيرة للإعجاب تتغلب على اللايتكوين LTC والستيلر XLM

مرة أخرى ، فاجئ فريق الترون مستخدمي العملات الرقمية بشكل يثير الدهشة حيث صعدت العملة من حيث قيمتها وحجم التداول فيها حيث ازدادت قيمتها السوقية

صعد سعر العملة كذلك إلى 5٪ مقابل العملات الرقمية الأخرى التي تغرق حاليًا في الخسائر المدوية وتتقهقر يوما بعد يوم ،وقد تقدمت أيضًا خطوتين متجاوزة موقعها السابق لتصبح الآن في العالم 7 أكبر عملة من حيث حجم التداول وذلك وفقا لبيانات من موقع Coinmarketcap.

إن هذه العملة التي تتحدى في الوقت الحالي الإتجاهات الهبوطية يرتفع سعرها في الوقت الحالي إلى 9.06٪ ، مما رفع سعر تداولها من قيمته 0.028659 $ حتى يوم أمس إلى 0.029921 $.

لم يستطع Justin Sun إحتواء حماسه أثناء مشاركة الأخبار مع 773 ألفًا من المتابعين على Twitter قائلين ؛مصدر الصورة تويتر

وفقًا لـموقع CoinMarketCap ، احتلت TRON المرتبة السابعة ، وبلغ سعرها 0.02990 دولار أمريكي ، وبلغت حجم التداول فيها 1.993 مليار دولارمتجاوزة بذلك عملة LTC و XLM

علقت صحيفة”THE SUN” على الموقع الجديد على الرتبة المميزة للترون كما هو موضح في موقع Coinmarketcap ، حيث ارتفع بنسبة 11.51٪ في ذلك الوقت. وبلغ حجم التداول أيضا ما يقدر بمبلغ 357.48 مليون دولار. وقد بلغ ، في الوقت الحالي إجمالي حجم التداول في Tron Trx الآن 418.35 مليون دولار ، مما يعني أن متداوالي Tron أضافوا الآن 60.87 مليون دولار إلى قيمة الرمز المميز منذ الساعات الخمس الأخيرة.

بإستخدام التحليل ومن خلال تحرك العملة وإعلان شبكة Tron ، حيث كانت قد سبق أن وضعت قائمة بأفضل عشر علامات مميزة في عام 2019 ، كما أفاد تقرير موقع ZyCrypto. ولذلك فمن الطبيعي و المثير للإهتمام ملاحظة أن هذه العملة قد زادت بمبلغ 1.63 مليون دولار في القيمة السوقية في 19 يناير .

وفي الوقت الحالي ، يبلغ الحد الأقصى لحجم التداول في Tron في السوق 1.98 مليار دولار ، ومن المؤكد أن تبلغ هذه القيمة 2 مليار دولار في غضون بضع ساعات. إذا استمرت العملة على هذا المعدل ،وبالتالي فإن Litecoin و Stellar سيواجهان صعوبة أكبر في استعادة مركزهما.

المصدر ZYCRYPTO