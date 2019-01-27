لم يكن عام 2018 مرتبطا بنجاح سوق العملات الرقمية. ليس سرًا أن عملة البيتكوين انخفضت بنسبة 70٪ كما سجلت العملات الرقمية الأخرى، مثل الايثيريوم والريبل..إلخ، خسائر مماثلة، إن لم تكن أكثر شدة.

مع هذا التراجع، خسر المستثمرون في مجال العملات الرقمية كميات وفيرة من رأس المال. ومع ذلك، تمكن أحد المشاركين في الصناعة والذي كان مجهولًا إلى حد ما، من تحقيق ستة أرقام من الأرباح وسط موسم الانخفاض الشامل.

مستخدم يحقق أرباح تتجاوز 100,000 دولار عبر أحد التطبيقات اللامركزية على شبكة الايثيريوم

حقق مستخدم مجهول أرباح تتجاوز 856 من عملة الايثيريوم (ETH)، والتي تقدر حالياً بمبلغ يزيد عن 100,000 دولار (كانت قيمتها أعلى بكثير سابقاً). في حين أن هذا الرقم مذهل بالفعل في حد ذاته إلا أن هذا المستثمر جمع ما يصل إلى 100 ألف دولار في 177 صفقة أي ما متوسطه 564 دولارًا لكل معاملة عبر أحد التطبيقات اللامركزية (dApps) على شبكة الايثيريوم.

ولكن كيف حقق المستخدم هذا القدر الكبير من الأرباح؟

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حسنًا، وفقًا لـ”كيفن روكي” الباحث الكندي في مجال العملات الرقمية، الذي استشهد ببيانات من مبرمج “مايك ماكدونالد”، فقد حقق المستخدم إنجازًا كبيرًا عبر تطبيق “Augur” وهو “تطبيق لامركزي DApp” قائم على شبكة الايثيريوم ويركز على عملية التنبؤ والمراهنات. في التقارير السابقة على موقع NewsBTC الإخباري، ذُكر أنه تم أطلاق المشروع الذي طال انتظاره والذي كان يدير واحدة من أولى عروض العملات الأولية الناجحة، عرضه في منتصف يوليو إلى صخب إعلامي واسع النطاق.

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ومع ذلك، بعد ستة أشهر فقط، تم إطلاق المنصة والذي ادعى المتفائلون بأنه سيعيد عمل “الايثيريوم” بمفرده عن مساره. في الواقع ، حصل المستخدم التي تم ذكره على 50٪ من “جميع الأرباح المحققة” عبر منصة “Augur”.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة “Augur” لديها عملة رقمية يطلق عليها (REP)، وحجم سوقي قدره 154 مليون دولار، يقول المتهكمون أن تحقيق 200،000 دولار من الأرباح عبر المنصة يعتبر معدل سلبي ولا يعكس الحجم السوقي للمنصة.

ومع ذلك، فإن هذا النقص في الحجم المرتبط بالمنصة يمكن أن يتغير مع ظهور عرض جديد يتمحور حول التنبؤات والمراهنات.