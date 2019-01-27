هل سيتفوق بلوكشين بينانس على بلوكشين اليثيريوم بالسرعة والتكلفة؟

منصة “بينانس” تعد المنصة الأشهر في عالم العملات الرقمية, اختتمت للتو أسبوع “بلوكشين بينانس” في سنغافورة.

خلال هذا الحدث تم الإعلان عن الكثير وتم الحديث عن منصة بينانس لشراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية التي تم إطلاقها حديثًا و منصة بينانس اللامركزية و “بلوكشين بينانس” والمزيد

ومع ذلك، ما يثير الاهتمام حقًا هو ما قاله تشانجيبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، في مقابلة مع قناة Boxmining الشهيرة على اليوتيوب.

في المقابلة، قال “تشاو” أن العديد من المشاريع القائمة على شبكة الايثيريوم تخطط لمغادرة شبكة الايثيريوم والتحول إلى “بلوكشين بينانس” الجديد.

ومن المقرر إطلاق بلوكشين بينانس في أوائل عام 2019 جنبا إلى جنب مع منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX). لا يُعرف الكثير عن العملات الرقمية التي سيتم إطلاقها على هذه المنصات، لكن “تشاو” اشار مؤخرًا أنه سيكون هناك عدد من رموز ERC20 المبنية على الايثيريوم سوف تتحول عند إطلاق “Binance Chain”.

ووفقا لـ”تشاو” فإن Binance Chain ستكون أسرع وأرخص بكثير بالنسبة للعملات الرقمية التي هي عملات بحتة ولا تستخدم أي من ميزات العقود الذكية التي تقدمها الايثيريوم. ويزعم أن بلوكشين وشبكة بينانس الجديدة ستكون أسرع في أوقات المعاملة ورسومها أرخص من الايثيريوم بسبب بساطتها.

على النحو الذي وضعه “تشاو” نفسه:

“إذا كنت تستخدم ERC20 فقط كعملة رقمية ولا تستفيد من العقود الذكية، فلا يوجد سبب حقيقي بالنسبة لك للبقاء على شبكة الايثيريوم. في حين أنه على سلسلة بينانس، ستحصل على تأكيدات المعاملات خلال ثانية واحدة. تأكيد واحد نهائي. لذا فهي سلسلة أسرع بكثير وأرخص رسوم المعاملات. لذلك هناك الكثير من المزايا التي تمكنهم من الانتقال إلى سلسلة بينانس، والتي تستخدم DEX الأصلي. “

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وقال “تشاو” موضحًاسلسلة بينانس لا تستطيع خدمة جميع العملات الرقمية، إذا كان الرمز المميز يستخدم ميزة العقد الذكي فلن يكون مدعومًا على سلسلة بينانس حتى الآن. ومع ذلك، أشار تشاو إلى أنه يمكن ترقية سلسلة بينانس في المستقبل لدعم المزيد من الرموز ودعم العقود الذكية.

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وبصرف النظر عن Binance Chain و Binance DEX، تحدث “تشاو” عن خطط المنصة لإطلاق المزيد من منصات التداول كذلك.

“نحن نريد أن نبني من خمسة إلى عشرة منصات في جميع أنحاء العالم، ونأمل أن نتوسع إلى مختلف القارات … نريد أن نساعد الصناعة على النمو وتطور سوق العملات الرقمية.”

بالإضافة إلى ذلك، أشار “تشاو” إلى النجاح الكبير للمنصة الجديدة التي تقدم خدمة شراء العملات الرقمية مقابل الجنيع الإسترليني واليورو.

“حتى الآن، منصة بينانس جيرسي تشهد نمو في الطلبات. لذلك، هذا يدل على وجود الكثير من الطلب هناك. وهكذا، وبالطريقة التي أراها، فإن معظم الأموال لا تزال ترغب في الدخول إلى السوق.”

الموضوع الأخير الذي تحدث عنه “تشاو” هو ما إذا كانت منصة بينانس ستشارك في عروض السيكيوريتي توكن (STOs).

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بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، من المفترض أن تكون السيكيوريتي توكن هو المستقبل لقيادة أسواق العملات الرقمية إلى المرحلة التالية. أساسا، عروض السيكيوريتي توكن (STO) هو طريقة جديدة للتمويل الجماعي، كون هذه الرموز التي يتم بيعها تمثل حصص في شركة وأصولها.”

عندما سُأل عما إذا كانت “Binance” ستشارك في هذا السوق في المستقبل، اشار “تشاو” أنه من المحتمل أنهم لن يفعلوا ذلك. وذكر أيضًا أن بينانس ستتبع منهجًا حذرًا ومريحًا بسبب المخاوف التنظيمية المتعلقة بـ STOs.

“ما زلنا غير متأكدين بنسبة 100٪ مما يمكننا فعله أو ما لا يمكننا فعله باستخدام [السيكيوريتي توكن]، وهذا ليس قوتنا. لذا فنحن ننتظر لنرى كيف يفعل الآخرون ذلك وعندما يكتشف أشخاص آخرون ما يمكنهم فعله أو لا يفعلوه، يمكننا حينئذٍ ننسخ افكارهم بدون خجل.”