ماهو الفرق بين Node و Full Node و Masternode ؟

كما هو معلوم لدى الجميع فإنّ دليل التعدين Proof of Stake mining يرتكز على مبدأ كسب العملات الرّقميّة بكلّ بساطة عن طريق العمل الذي تقوم به من أجل محفظتك الرّقميّة.

عمليًا يتم ذلك بدون إستخدام القوة الإلكترونيّة للكمبيوتر.لذلك دعونا نفهم ما تعنيه حقيقة هذه المصطلحات.

في السابق ناقشنا بالفعل سؤال “ما هي Masternodes؟” بالتفصيل. وهذه المرة ، سنقوم بمقارنة الثلاثة مسمّيات.

ما هي العقدة Node؟

عندما تقوم بتنزيل المحفظة الخاصة بتبادل عملة معينة فإنك تبدأ مباشرة في المزامنة مع الشبكة.

و تتضمن هذه المزامنة تنزيل التاريخ الكامل لمعاملات العملات الرّقميّة على الشبكة.

و بالتالي يمكنك تحميل سجل المعاملات بالكامل ليتم تخزينه كخادم لامركزي في المستقبل. و طالما أن هذه المزامنة قيد التقدم ، فإنّ الكمبيوتر الخاص بك يكون فقط عبارة عن عقدة Node.

ما هي العقدة الكاملة Full Node؟

العقدة الكاملة Full Node هي محفظة متزامنة بالكامل.

عندما تقوم بتنزيل جميع المعاملات الرّقميّة فإنك ببساطة تبدأ بتخزينها في مكان واحد. وزيادة على ذلك فإنّه تتم كتابة خوارزمية في العقدة الكاملة التي تسمح لك بالتحقق من المعاملات الجديدة و التثبّت من امتثالها لقواعد الشبكة ، و ذلك قبل أن يقوم عمال التعدين بتضمينها في الكتلة.

في هذه المرحلة يمكنك البدء في تحقيق المكاسب . و ما عليك سوى ملء المحفظة مرة أخرى بعدد العملات التي يمكنك تحملها ، و ستكسب مادام العمل جاريا .

بالمعنى الكلاسيكي ، يدعى هذا الأمر إثبات التعدين Proof of Stake Mining.

أي كلما حصلت على عملات أكثر كلما حصلت على مكافأة على البلوك (block reward) . تحقق من الوقت الذي سيتم فيه إضافة المكافأة إلى محفظتك.

يوجد في الجزء السفلي الأيمن من المحفظة أيقونات مختلفة. فإما أن تكون منخرطا في المشاركة أو تنتظر المكافأة.

إذا لم يكن لديك وقت لتلقي مكافأة ، فحاول إما الإنتظار لبضع ساعات أو ليوم كامل ، ثم تحقق من تشفير المحفظة.

في حال كنت ترغب في الكسب باعتبارك العقدة ، فأنت بحاجة إلى أن تكون منفتحًا على العالم ، و أن لا تكون محفظتك مشفّرة.

ما هي الـMasternode؟

Masternode هي عقدة تتضمن المعاملات في الكتلة. إذا كنت تقوم بإعداد masternode ، فإنك تصبح عامل تعدين كامل.

لا يقوم masternode فقط بتخزين تاريخ الشبكة والتحقق من تأكيد المعاملة بل يشمل أيضًا المعاملات في الكتلة و التّأكّد من الحفاظ على سرّية العمليّات الرّقميّة.

يقوم Masternode في الأساس بنفس العمل الذي يقوم به المعدنون التقليديون في أعمال التعدين عن طريق إثبات العمل Proof of Work على بطاقات الفيديو GPU وآلات التعدين ASIC.

لهذا يحصل مالك الـMasternode على العملات الرقميّة لكل كتلة مستخرجة ، والأرباح هنا تكون في حدها الأقصى.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.btcwires.com

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