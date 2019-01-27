3 عملات رقمية يجب عليك مراقبتها في فبراير !

على الرغم من أن الحركة في أسواق العملات الرقمية كانت بعيدة عن الإثارة مؤخراً ، يستعد شهر فبراير لتقديم بعض التطورات الهامة التي يمكن أن تهز الأسواق لبعض العملات. لنلقِ نظرة على ثلاثة من العملات رقمية التي سيكون من المثير متابعتها في الشهر القادم.

إيثيريوم (ETH)

بعد أن تم إكتشاف ثغرة في اللحظة الأخيرة في مقترح الهارد فورك Constantinople المنتظر لعملة الإيثيريوم ، قرر مطورو إيثيريوم تأجيل عملية الترقية إلى أواخر فبراير.

وأكد Péter Szilágyi مطور إيثيريوم بأنه سيتم تنشيط الهارد فورك على الكتلة 7،280،000 ، ومن المتوقع أن يتم عملية الترقية في 27 فبراير.

في حين يبدو أن الهارد فورك Constantinople غير مثيرة للجدل ، وهو ما يعني بالضرورة أنه من غير المحتمل أن هناك عملة رقمية جديدة سوف تظهر نتيجة لهذه الترقية.

حيث ستعمل ترقية الـ Constantinople على خفض مكافآت معدني كتل إيثيريوم من 3 إلى 2 ETH كمكافئة على كل بلوك يتم تعدينه ، إلى جانب ترقيات متنوعة تحت غطاء المحرك ستجعل إيثيريوم أسرع و أكثر فعالية من حيث التكلفة في أداء عمليات معينة.

ترون (TRX)

تفوقَ أداء العملة الرقمية TRX التي لديها شعبية كبيرة حتى الآن بشكل كبير على بقية العملات الرقمية العشر الأعلى من حيث القيمة السوقية في الشهر الماضي.

ويمكن أن يعزى الكثير من زخمها الأخير إلى الضجة المحيطة بإعلان توكن BTT لـ BitTorrent ، والذي سيعمل على منصة بلوكتشين ترون. كما سيتم تقديم جزء من توكنات BTT للجمهور في العرض الذي تم جدولته في 28 يناير.

وفي فبراير ، سوف يستفيد حاملو العملة الرقمية TRX من برنامج الإيردروب الخاص بتوكن BTT ، حيث سيتم أخذ لقطة شاشة لأرصدة المستخدمين المحتفظين بعملة TRX في 11 فبراير عند الكتلة 6،600،000.

وسيحصل المستخدمون الذين يحملون TRX في وقت اللقطة على عملات مجانية من BTT ، لذلك قد ترى عملة TRX الكثير من التقلبات في الفترة التي تسبق هذه اللقطة حيث من المحتمل رؤية إرتفاع في الطلب على المدى القصير بالنسبة لـ TRX. في حين يحتمل أيضاً رؤية ضغط بيع كبير بعد أخذ تلك اللقطة.

بيتكوين (BTC)

ما زالت بيتكوين العملة الرائدة في سوق العملات الرقمية ، ويتم تداولها بالقرب نسبياً من المستوى 3،200 دولار الذي تم التوصل إليه بعد شهر من بدء إنهيار السوق الذي بدء منتصف نوفمبر.

وقد تكون العملات الرقمية الأخرى في ورطة في حالة إنخفض سعر البيتكوين إلى ما دون تلك المنطقة ، في حين يمكن أن يغرس الأداء القوي لبيتكوين الثقة في تداول العملات الرقمية الأخرى.

وفيما يتعلق بالتطورات القادمة ، ربما تكون القصة الأكثر إثارة للإهتمام بالنسبة لبيتكوين على المدى القصير هي Bakkt ، منصة تداول العقود الآجلة للبيتكوين التي يتم تطويرها بدعم من مشغل بورصة نيويورك الشركة العملاقة Intercontinental Exchange.

لا يوجد موعد محدد في الوقت الحالي ، ولكن الأخبار الجيدة المتعلقة بشركة Bakkt يمكن أن تقطع شوطا طويلا في تعزيز المعنويات.

المصدر : fxstreet.com

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