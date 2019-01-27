بورصة NYSE Arca تعدّ الوثائق اللّازمة لقبول صندوق استثمار Bitcoin ETF الخاص بـBitwise

ظهرت تفاصيل جديدة حول صندوق تداول البورصة (ETF) الذي اقترحته Bitwise و NYSE Arca.

أعلنت Bitwise Asset Management في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمها إطلاق صندوق ETF الإستثماري . والذي سيكون إذا ما تمت الموافقة عليه أول مؤسسة إستثمار بيتكوين تعمل في سوق الولايات المتحدة الأميريكيّة.

في ذلك الوقت ، قالت الشركة إن NYSE Arca ستقدم إقتراح تغيير القاعدة 19b-4 في المستقبل القريب. و قدمت NYSE Arca بالفعل النموذج في نفس اليوم ، ولكن لا يبدو أنه تم إدراجه في أي من مواقع SEC ، ربما بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر.

ونتيجة لذلك ، لم يتم ملاحظة المستند على الرغم من نشره على موقع الويب الخاص بـ NYSE Arca. (لم يرد متحدث بإسم هيئة SEC على الفور على طلب للتعليق حول الموضوع).

عندما أعلنت Bitwise لأول مرة عن إقتراح صندوق ETF الإستثماري قالت الشركة إنه مختلف عن مثيلاته من المحاولات السابقة لتوفّر جهة ثالثة ستقوم بتخزين البيتكوين.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستستخرج بيانات التسعير من عدد كبير من البورصات ، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة الفورية والمستقرة ماديًا ، لحساب المؤشر الذي سيحدد قيمة الأصول.

يوضح الإقتراح المقدم بالتفصيل المنهجية المعتمدة مشيراً على سبيل المثال إلى أن هذه الأسعار ستكون “مرجحة بحيث تكون أسعار البيتكوين من عمليات التبادل مع كمية أكبر من حجم التداول في الساعة السابقة أكثر ثقلاً من أسعار البيتكوين من عمليات التبادل بمبالغ أقل حجما “.

وحسب الإقتراح الجديد “تعتقد البورصة أن تغيير القاعدة المقترحة مصمم لمنع الأعمال والممارسات الإحتيالية ولحماية المستثمرين والمصلحة العامة”. ففي الرفض السابق لـETF أبرزت لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC المخاوف بشأن التلاعب في السوق.

وتطرق مقترح بورصة NYSE Arca أيضًا إلى المخاوف بشأن تأثير هذا التلاعب في سوق البيتكوين ، حيث قال:

“… بالنظر إلى طبيعة البيتكوين ، يعتقد موفر المؤشرات أن التأثير المحتمل على قيم المؤشرات في البورصات الفردية التي تعاني من محاولات خارجية للتلاعب في الحجم المعلن أو الأسعار المبلغ عنها يتم كتمها عن طريق إستخدام عدد كبير من أسعار الصرف ومدخلات الحجم. ”

في حين قدمت NYSE Arca الإقتراح ، فإنه إلى حدود الساعة لم تعلن SEC بعد عن موافقتها أو رفضها. وقال المحامي جيك تشيرفينسكي ، من شركة المحاماة كوبري كيم ، لـ CoinDesk إن “الموعد النهائي الذي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC لتقرير موقفها من مقترح ETF يتم تنفيذه بالنشر في السجل الفيدرالي”.

وقال عبر البريد الإلكتروني: “بالتأكيد لن يحدث هذا إلا بعد إنتهاء إغلاق الحكومة”. “وفقًا لخطة العمليات التي تتبعها هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، فقد أوقفت جميع عمليات المعالجة ومراجعة التغييرات المقترحة في القواعد نظرًا لإنقضاء الإعتمادات”.

ومن الجدير بالذكر أنّه قد تم سحب أو رفض مقترحات سابقة لصندوق الإستثمار (بيتكوين) ، حيث قامت شركة Cboe في الآونة الأخيرة بوضع جهودها المشتركة مع VanEck و SolidX في وقت سابق من هذا الأسبوع للحصول على الموافقة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة VanEck السيد Jan van Eck إلى أن إغلاق الحكومة كان سببا رئيسيا لهذا ، موضحًا أن الشركات كانت تجري محادثات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل الإغلاق ، ولكن هذه المحادثات توقفت. ومع ذلك ، قال إن الشركات ستعيد العمل بعد إعادة فتح الحكومة.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.coindesk.com

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