حجم السيولة يتزايد في عمليات بيع و شراء البيتكوين في أمريكا اللاتينية على LocalBitcoins

يبدو أن مواطني بلدان أمريكا اللاتينية التي يمر العديد منها بتضخم كبير فيما يتعلق بالعملات الوطنية الخاصة بهم يقومون بتداول عدد متزايد من عملات البيتكوين ، فوفقا لبيانات موقع Coin.Dance ، زادت عمليات تجارة البيتكوين من مستخدمي موقع Localbitcoins في دولة فنزويلا – و التي تمر بأزمة إقتصادية – بالإضافة إلى دول الأرجنتين ، و الأوروغواي ، و كولومبيا ، و شيلي بشكل كبير منذ شهر يناير من عام 2017 .

أزمة متنامية

و من بين جميع دول أمريكا اللاتينية ، يبدو أن فنزويلا هي الأكثر معاناة ، ووفقًا لصندوق النقد الدولي International Monetary Fund -IMF)، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم المدقع في عملة مقاطعة بوليفار بدولة فنزويلا (VES) نسبة مليون في المائة ، و يقول الخبراء أنه من غير المتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل القريب مع إستمرار الأزمة الإقتصادية في سقوطها.

و على جانب آخر أصبحت الأرجنتين أيضًا ضحية التضخم المفرط ، فقبل ثلاث سنوات ، كان عدد 14 من عملة البيزو الأرجنتيني (ARS) يساوي سعر الواحد الدولار ( 14:1 ) ، و لكن في وقت كتابة هذا المقال ، تضخمت العملة الورقية كثيرا لدرجة أن واحد دولار أمريكي حاليا يساوي عدد 37.6 ARS ، و علاوة على ذلك ، تواجه البلاد إضطرابات إجتماعية متزايدة بسبب إجراءات التقشف التي من المتوقع أن “تثبت” الإقتصاد المدمر للبلاد.

كما أثر التضخم المفرط في عملات ARS و VES على بلدان أخرى في قارة أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك كل من دول أوروغواي ،و كولومبيا ، و شيلي.

فمنذ بداية عام 2017 – مقارنة العملة الورقية إلى دولار واحد – تضخمت عملة البيزو الأوروغوياني (UYU) من 28.6 إلى 32.7 مقابل الدولار ، بينما ظلت العملات الوطنية لكولومبيا و شيلي مستقرة نسبيا ومع ذلك ، تظهر إحصائيات موقع Localbitcoins أن مواطني البلدين يظهرون إهتمامًا متزايدًا بشراء عملات البيتكوين بإستخدام خدمة P2P.

الزيادة الحادة

دعونا ننظر إلى الرسوم البيانية على موقع Coin.Dance عن بيانات كل بلد ، و البداية مع فنزويلا التي لديها أكبر أزمة على الإطلاق حيث اشترى المواطنون في فينزويلا عملات البيتكوين بمعدل 4.6 مرة أكثر مما كانت عليه في شهر يناير من عام 2017 ، في حين أن الوضع كان ما يلي في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى حيث أنفق الأرجنتينيون 4.5 مرات أكثر ، و الكولومبيون 16 مرة أكثر، و المواطنون في دولة تشيلي 3.5 مرات أكثر لشراء العملات الرقمية مقابل العملات الورقية من على موقع Localbitcoins.Argentina Localbitcoin Volume, Source: coin.dance Venzuela Localbitcoin volume, Source: coin.dance

تظهر هذه الإحصائيات أنه في دول فنزويلا و الأرجنتين حيث يكون التضخم الجامح هو الأعلى ، يتبادل المواطنون في كلا البلدين عملاتهم الوطنية بالعملات الرقمية بشكل متزايد ، حيث يكون تضخم العملات أقل بكثير ( حتى في ظل إستمرار هذا السوق الهابط ).

و من ناحية أخرى ، يمكن أن يشترى مواطنو بلدان أمريكا اللاتينية الثلاثة الأخرى المزيد من العملات لأنها تريد تجنب أي تضخم يمكن أن يحدث في المستقبل فيما يتعلق بعملاتها الوطنية.

المصدر : cryptopotato.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ