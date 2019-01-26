كيف تتداول في عالم العملات الرقمية بالرافعة المالية؟ وما هي أفضل المنصات في هذا المجال؟

الاستثمار في عالم العملات الرقمية يتطور بشكل مستمر في البيتكوين ويهدف إلى تطوير أدوات جديدة تساعد على جلب المستثمر التقليدي إلى مجال تداول العملات الرقمية والبيتكوين في وقت قريب.

في هذه المقالة سنتحدث عن التالي؛-

طرق التداول في سوق العقود الآجلة للبيتكوين والعملات البديلة مع بعض المعلومات المهمة في المجال و معرفة ما تقدمه أفضل المنصات المخصصة لسوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

في التداول بالعقود الآجلة، يمكن للمتداول تقديم طلب لشراء أو بيع أصل مثل البيتكوين و العملات البديلة بسعر مستقبلي بدلاً من سعر السوق الحالي. على عكس الاعتقاد الشائع، فإن سوق العقود المستقبلية غير معقد. وهناك عدد قليل من المنصات التي تقدم تداول البيتكوين العملات المشفرة الآجلة ويمكنك معرفة المزيد عنها في هذه المقالة.

لماذا يتم تداول العقود الآجلة للبيتكوين؟

تداول العقود المستقبلية لا يتطلب من المتداولين امتلاك أي بيتكوين أو اي عملة بديلة اخرى. ليست هناك حاجة لإعداد محفظة أو تخزين العملات. تقدم المنصات المتخصصة للمتداولين خيارًا للشراء المباشر للبيتكوين والعملات الرقمية البديلة باستخدام العملة الورقية.

يساعد تداول العقود الآجلة المتداول الحذر من تقلبات سوق العملات الرقمية. إذا كان المتداولون يشكون في أن السوق الهابط هو المسيطر، فيمكنهم التداول باستخدام التداول القصير (Short) البيتكوين أو العملات الاخرى البديلة والحصول على صافي ربح مقابل توقعهم بهبوط سعر البيتكوين. يمكن للتجار الربح حتى من السوق الصعودي المحتمل دون حتى امتلاك لوحدات البيتكوين وذلك من خلال توقع السعر المستقبلي ويعرف باسم التداول الطويل (Long)!

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عادة ما يتم تنظيم منصات تدوال العملات الرقمية المشفرة التي تقدم تداول العقود الآجلة، مما يجعل هذه المنصات أكثر أمانًا وموثوقية من المنصات الأخرى.

كيف يمكنك البدء بالتداول في العقود الآجلة للبيتكوين والعملات الرقمية؟

يتم اعتبار البيتكوين و العملات البديلة كعملتين وأصول. تسهل منصات تداول العقود الآجلة للبيتكوين والعملات الرقمية من خلال النظر في هذه العملات كعملات سرية.

لذلك، هناك ثلاث طرق للتداول في العقود الآجلة للبيتكوين و العملات الرقمية؛

على منصات التداول مثل تداول العملات الرقمية المشفرة

على منصات صرف العملات الرقمية

تبادل الخيارات كأصول مع عقود

إن تداول العقود الآجلة بالبيتكوين و العملات البديلة هو ببساطة عملية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية لهذه الحسابات المشفرة من خلال تقييم السوق مع مجموعة مشابهة من الميزات.

عادةً ما توفر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة الميزات التالية للتداول في العقود الآجلة:

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الرافعة المالية: من خلال توفير الروافع المالية، تساعد المنصات المضاربين على مضاعفة رهاناتهم دون القيام برواسب ضخمة. الروافع تتراوح من 5X 10X إلى 100X؛ بعبارة أخرى، سوف يقوم المتداولون ببيع وشراء البيتكوين والعملات البديلة في أوقات عديدة من استثمارهم الفعلي.

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الحذر؛ يمكن رفع وزيادة هامش الربح. وهذا يعني رفع وزيادة نسبة المخاطرة وإمكانية خسارة أموالك.

التداول الطويل (Long) والتداول القصير (Short): التداول القصير (Short) هو المراهنة على انخفاض السعر بينما التداول الطويل (Long) على أن الأصول قد تزيد من قيمتها. تتم الإشارة إلى هذه الرهانات على أنها أسواق هبوطية ومتجهة نحو الارتفاع من حيث المضارب والمتداول.

الحد من تداول الخسارة ووقف الخسارة: من خلال الحد من السعر والفترة الزمنية للأوامر، يمكن للمتداولين إما صرف الأموال أو إلغاء الأوامر بأي سعر وفي أي وقت يرغبون فيه وتقبل جزء من الخسارة البسيطة مقارنة باستمرار الهبوط.

نصائح للنظر في سوق العقود الآجلة للبيتكوين والعملات الرقمية

تعديل الأنظمة والتشريعات التي تؤثر على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية.

تعتبر مجال مناسب للشركات الاستثمارية الذين يهتمون بنشاط في السوق في 2018-2019.

تختلف أنماط العرض والطلب في البيتكوين.

تلاعب السوق من أصحاب وحدات البيتكوين عالية الحجم والمعروفين بـ”الحيتان”.

منصات تداول العملات الرقمية التي تقدم خيار تداول البيتكوين والعملات الرقمية الآجلة

منصة BitMEX

تقدم رافعة مالية عالية ولديها سيولة جيدة، ولكن المنصة معقدة للمبتدئين مع رسوم سحب عالية.

منصة OKCoin

منصة تقدم سيولة عالية مع العديد من خيارات التداول المتقدمة. ومع ذلك، لا يتم التحقق من المتداولين الأجانب بسهولة.

منصة Bitfinex

رسوم منخفضة للغاية، وسهلة الاستخدام ولكن شروط الانضمام للمنصة قد تكون معقدة بعض الشيء.

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يشير سوق العقود الآجلة للبيتكوين والعملات الرقمية إلى أن هناك المزيد من المراهنات على الأصول. وقد عزا بعض الخبراء في عام 2017 الارتفاع الحاد في أسعار سوق العملات الرقمية لـ التداول بالعقود الآجلة. وهناك “رهانات” مرتفعة للغاية دفعت بها العقود الآجلة إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة وأنها ستواصل القيام بذلك الأمر.

ملاحظة: التداول بالعقود الآجلة يشبهها البعض بالمقامرة التي تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة على مستوى الأفراد والمستثمرين, وذلك لما تحتويه من مخاطر كبير التي تشتمل عليها هذه المعاملات وتعد أحد أشد الأدوات في الأسواق المالية خطورة, وتزداد خطورتها عند تطبيق الرافعات المالية. ويرى العديد من أهل الدين والعلم أنها تشتمل على الكثير من المخالفات الشرعية لذلك جرى التنويه.