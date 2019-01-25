أشهر 5 عمليات احتيالية في صناعة العملات الرقمية لعام 2018

عندما تتحدث عن “العلات الرقمية” فسيكون أول ما يتبادر إلى الأذهان لدى البعض هو: “عمليات الاحتيال”.

تشير عمليات الاحتيال إلى تلك المؤامرات الماكرة، حيث تجمع الشركات الناشئة أموال المستثمرين، غالباً من خلال عروض العملات الأولية (ICOs)، فقط لتختفي فجأة مع أي أموال يتم جمعها.

يحدث هذا بشكل متكرر لدرجة أنه بحلول شهر أغسطس، تمت سرقة أكثر من 100 مليون دولار من الأموال التي ساهمت في العروض الأولية للعملات ICOs كجزء من عملية الاحتيال في عام 2018.

إنه بالفعل حدث شائع، وهناك الكثير من تلك العمليات الاحتيالية.

في وقت سابق من هذا العام، مثلما كانت التأثيرات المذهلة للسوق الصاعد تتلاشى وبدأ السوق الهابط يسيطر على السوق، قررت أحد المشاريع أن تجذب العملاء عبر لعبة دعائية مثيرة للسخرية.

فكانت شركة “Savedroid” التي استطاعت جمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من خلال العروض الاولية للعملات ICO، محو كل شيء على موقعها على الإنترنت ونشر

وتبع ذلك

بشكل صارخ من مؤسس المشروع، حيث كان يجلس على الشاطئ، ويشرب الجعة. ويقول: “شكرا يا شباب! مرارًا وتكرارًا.

من غير المستغرب أن يفترض الكثيرون أن هذا الأمر هو عملية احتيالية أخرى، مع قيام باحثين مستقلين عبر الإنترنت باستعراض مهاراتهم لتحديد بدقة المكان الذي تأتي منه التغريدات.

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اتضح، كان كل شيء هو – حيلة إعلامية صنعت بشكل كبير. عندما خرج المجتمع غاضب بسبب خداع الجمهور، اعتذر الفريق نفسه وزعم انها كانت طريقة لإعطاء الجمهور درسًا عن هذه الصناعة.

من الصعب معرفة ما إذا كنا قد تعلمنا أي شيء، سوى أن “Savedroid” لديه فريق تسويق يعتبر من ضمن الأسوأ على الإطلاق في صناعة العملات الرقمية.

2. هروب شركة في كوريا الجنوبية بمبلغ 2.7 مليون دولار

في الشهر الماضي، قام رؤساء عصابة خداع المستثمرين بعملة تم إطلاق اسم “Pure Bit” عليها و سرقة جميع المستثمرين.

كما هو الحال مع جميع عمليات الاحتيال الفعالة، قام مؤسسو المشروع فجأة بإيقاف موقع الويب الخاص بهم واختفوا بمبلغ لا يقل عن 13,000 ايثير (2.7 مليون دولار في ذلك الوقت).

وقد تم جمع الأموال عن طريق طرح العملة الأولي (ICO) طوال شهر نوفمبر من هذا العام ، تحت ستار إطلاق رمز مميز جديد، من نوع ERC-20 الخاص بـ شبكة الايثيريوم.

أظهرت سجلات المعاملات أن جميع الاستثمارات تم تحريكها بشكل مثير للريبة في الساعات التي سبقت إلغاء مجموعة القروب في تطيبق KakaoChat تمامًا، جنبا إلى جنب مع جميع القنوات الإعلامية الاجتماعية ذات الصلة بمنصة Pure Bit.

هذه الحادثة هي بلا شك واحدة من أكثر الحيل المتغطرسة في تاريخ العملات الرقمية المشفرة.

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في بداية هذا العام، تسببت Prodeum أعلن عن مشروع معقول ومناسب وهو إيجاد نظام ترميز للفاكهة والخضار لتتبع المنتجات على شبكة الايثيريوم.

بدا كل شيء جيدا حتى ليلة واحدة، تم تنظيف موقع Prodeum، وتم استبدالها بكلمة واحدة بكل بساطة.

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اختفت صفحة تويتر الخاصة بالشركة الناشئة وملفات LinkedIn الشخصية وورقة العمل في الوقت نفسه تقريبًا. لقد تقدم شخص واحد، فرد مدرج كأحد مؤسسي المشروع.

في رسالة إعلامية قصيرة، ادعى أنه ضحية سرقة الهوية. وناشد أنه لم يسمع عن المشروع من قبل، وكان يبذل قصارى جهده لمعرفة من سرق هويته.

لذلك، في حين أنه لا يزال من غير الواضح من يقف وراء مشروع هذا المشروع الاحتيالي، تشير التقديرات إلى أن المحتالين قد حصلوا على ما بين 430 إلى 970 من عملة الايثيريوم.

في ذلك الوقت، كانت قيمة هذه المبالغ تتراوح بين 500,000 إلى 1 مليون دولار.

عملية الاحتيال التالية ليست سوى حكاية تحذيرية لمستثمري العملات الرقمية الجدد.

وعدت منصة “LoopX” صناعة البلوكشين أن خوارزمية التداول المتطورة قادرة على تأمين الأرباح تلقائيا وبشكل مثير للدهشة.

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“برامجنا تتعامل مع أكثر من 10,000 صفقة في الثانية وتحسب أكثر من 100 عملة في كل مرة”، تم الإعلان عن المواد التسويقية المرتبطة بها. “دائمًا ما تبحث عن هذه الفرص لزيادة الأرباح بنسبة 10٪ والتي ستدفع لأعضائنا أسبوعيًا”.

وكما هو الحال مع كل عمليات الاحتيال، جاءت لحظة وتم الكشف عن نوايا الفريق، وكشفت الوعود النبيلة بأنها مجرد خدعة متقنة.

وبصورة مفاجئة، قامت الشركة بحذف حساباتها على كافة المواقع التالية: Facebook و Twitter و YouTube و Telegram.

في وقت من الأوقات، أعلن موقع المشروع أنها قد جمعت 276 من عملة البيتكوين و 2،446 من عملة الايثيريوم والتي تم تقديرها في ذلك الوقت بـ 4.5 مليون دولار.

كما هو الحال مع جميع مخططات بونزي الواضحة بشكل صارخ، نجحت BitConnect من خلال هيكلة “أعمالها” باستخدام برنامج احتيالي منظم. وتم وعد “المستثمرون” بما يصل إلى 40% من العوائد على أي أموال تم إرسالها إلى المنصة.

نظام من أربعة مستويات يعني أنه من المفترض زيادة العائد مع المزيد من الأموال المستثمرة.

جزء من الخطة كان لإقناع المستخدمين أن عوائد لا متناهية واحد في المئة ليست ممكنة فقط ولكن مضمونة، من قبل نظام BitConnect. ومرة أخرى، كان من المفترض أن يكون هذا مدعومًا ببوت تداول خيالي وبرمجيات مملوكة ملكية خاصة.

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في ذلك الوقت، علّق مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوتيرن“: “إذا كان [واحد بالمائة في اليوم] فإن ما يقدمه هو مخطط بونزي الإحتيالي”.

بالتأكيد، بما أن الحجم السوقي بدأ يتقلص من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 2.6 مليار دولار، أغلق مشروع BitConnect أبوابه فجأة، وتم إغلاق منصة التداول الداخلية وتم الاستيلاء على أموال المستثمرين (على الأقل، كل ما تبقى منها في ذلك الوقت).

في حين أنه من الصعب تحديد مقدار الأموال التي سُرقت من المستثمرين عبر BitConnect، ولكن يمكنك على الأقل قراءة كل شيء عن كيفية قيام العقول المدبرة ببناء مثل هذه الفضيحة، على الرغم من هذه الانتقادات الشديدة من جمهور العملات الرقمية.