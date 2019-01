أشهر 5 عمليات احتيالية في صناعة العملات الرقمية لعام 2018

عندما تتحدث عن “العلات الرقمية” فسيكون أول ما يتبادر إلى الأذهان لدى البعض هو: “عمليات الاحتيال”.

تشير عمليات الاحتيال إلى تلك المؤامرات الماكرة، حيث تجمع الشركات الناشئة أموال المستثمرين، غالباً من خلال عروض العملات الأولية (ICOs)، فقط لتختفي فجأة مع أي أموال يتم جمعها.

يحدث هذا بشكل متكرر لدرجة أنه بحلول شهر أغسطس، تمت سرقة أكثر من 100 مليون دولار من الأموال التي ساهمت في العروض الأولية للعملات ICOs كجزء من عملية الاحتيال في عام 2018.

إنه بالفعل حدث شائع، وهناك الكثير من تلك العمليات الاحتيالية.

في وقت سابق من هذا العام، مثلما كانت التأثيرات المذهلة للسوق الصاعد تتلاشى وبدأ السوق الهابط يسيطر على السوق، قررت أحد المشاريع أن تجذب العملاء عبر لعبة دعائية مثيرة للسخرية.

فكانت شركة “Savedroid” التي استطاعت جمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من خلال العروض الاولية للعملات ICO، محو كل شيء على موقعها على الإنترنت ونشر

وتبع ذلك

Thanks guys! Over and out ... #savedroidICO pic.twitter.com/PMRtjlbEdD