منصة Zilliqa تعلن عن شراكة جديدة لإطلاق منصة للسيكيوريتي توكن

أعلنت منصة بلوكشين Zilliqa عن شراكة جديدة مع شركة “MaiCoin” وهي شركة متخصصة في تداول الأصول الرقمية في تايوان، لتأسيس منصة (Hg Exchange) الثورية.

وتهدف المنصة الجديدة إلى أن تصبح أول منصة تستهدف المستخدمين جنوب شرق آسيا لتداول الأسهم والحقوق الملكية على سيكيوريتي توكن.

تتمثل رؤية “Hg Exchange” في توفير إمكانية دخول المستثمرين العاديين إلى الشركات الناشئة عالية النمو مثل: Uber و Airbnb و Space X و Grab و Didi Chuxing.

وتخطط منصة “Hg Exchange” لتوفير أفضل خيار للسيولة بالنسبة لمؤسسي الشركات الناشئة والموظفين والمساهمين في استثمار أسهمهم. حيث تقدمت المنصة في وقت سابق بطلب للحصول على السلطة المالية من سنغافورة (MAS) للحصول على رخصة مالية منظمة تعرف بـ FinTech Regulatory Sandbox.

كما وقعت منصة Hg Exchange على مذكرة تفاهم مع شركة فيليب للأوراق المالية، وشركة PrimePartners، وشركة RHT Capital و Fundnel. وستصبح هذه الشركات الأربع أول أربعة أعضاء في المنصة.

سيحقق التعاون بين مشروع Zilliqa و MaiCoin على تقديم تقنية متطورة توفر سهولة التداول والاستقرار وإنتاجية عالية من العمليات، بالإضافة إلى العديد من الحلول الأخرى اللازمة في صناعة تداول الأصول الرقمية. سيكون مشروع MaiCoin مسؤولاً عن بناء وظائف المنصة مثل مطابقة الطلبات وإدارة المنصة.

كما أوضح “Xinshu Dong” الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Zilliqa، عن رأيه حول انشاء منصة “Hg Exchange” وقدرتها على إحداث ثورة في الصناعة:

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“تعتبر منصة تبادل “Hg Exchange” مثالاً ممتازًا على كيفية تعاون مشروع Zilliqa مع شركاء الصناعة الرائدين لتمكين حالات الاستخدام الجديدة والمبتكرة التي تعمل على إعادة تشكيل القطاعات التقليدية وتقدمها، مما يضيف قيمة للمستخدمين.”

وأضاف: “مع إطلاقنا للشبكة الرئيسية الخاصة بنا في نهاية شهر يناير، فإن هدفنا هو الاستمرار في التركيز على حالات الاستخدام في العالم الحقيقي من أجل تسريع عملية تبني البلوكشين، ونقل الصناعة نحو تحقيق نمو مفيد.”

يشرح “أليكس ليو” الرئيس التنفيذي لشركة “ماي كوين”، كيف أن تقنية البلوكشين ستكون حيوية لمنصة التداول الجديدة.

“إن تقاطع تقنية البلوكشين مع فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم الخاصة يعد نقلة جديدة ويعمل على تسييل الأصول الغير قابلة للتداول سابقا. لن يتم تسليم قسط السيولة الذي يتمتع به جميع المشاركين في السوق إلا من خلال مزيج من التكنولوجيا المبتكرة والتنظيم الحكيم.”

“بعد أن عملت عن كثب مع المؤسسات المالية في تايوان لخدمة الأسواق المالية، نتطلع إلى إقامة شراكات مع مشروع Zilliqa ذو المستوى العالمي والوسطاء الماليين الرائدين لخدمة السوق المؤسسي في جنوب شرق آسيا.”

أخبار الشراكة بين “Zilliqa” و “MaiCoin” لإنشاء منصة التداول تأتي قبل أيام فقط من إطلاق فريق ZIL الشبكة الرئيسية في 31 يناير من هذا العام. ستكون شبكة Zilliqa هي أول مشروع رئيسي لسلسلة البلوكشين لتطبيق مفهوم جديدة بالإضافة إلى استخدام لغة العقد الذكي الثورية لـ Scilla.