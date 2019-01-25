تقرير جديد يتهم شركة الريبل بالتلاعب بالحجم السوقي لـ عملة (XRP) الرقمية

كشفت شركة “Messari” عن تقرير جديد، تقول فيه أن القيمة السوقية الحقيقية لـ عملة الريبل (XRP) وعدد العملات المتداولة الفعلية هي أقل مما تتوقعه مصادر بيانات السوق في الوقت الحاضر.

كما جاء في التقرير فإن المواقع مثل موقع CoinMarketCap و موقع الـ Ripple، توفر بيانات توضح أن عدد عملات الريبل (XRP) المتداولة قريبة من 41 مليار رمز رقمي.

ومع ذلك، فإن التقرير الذي كشفت عنه شركة “Messari” توضح أن عدد عملات الريبل (XRP) هي 9.2 مليار من عملة الريبل XRP فقط.

هذه العملات الرقمية للريبل (XRP) إما أن تكون غير قابلة للتداول أو تخضع لقيود بيع معينة (والتي تعتمد على حجم التداول اليومي) لذلك لا يجب تضمينها ضمن الحجم السوقي. يتضمن هذا السيناريو أيضًا على الأقل 6.7 مليار من عملة الريبل XRP يمتلكها المؤسس المشارك للريبل والذي يخضع لاتفاقية معينة تمت قبل بضع سنوات في عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير “Messari” أيضًا أنه يعتقد أن الرقم الحالي قد تضمن 5.9 مليار من عملة الريبل XRP والتي تم التعهد بها من قبل الشركة نفسها إلى كيان غير ربحي. لم يتم تسليم مبلغ هذه المعاملة المحددة. كما ادعى التقرير أن 2.5 مليار من الريبل XRP تحتفظ بها المنظمة الربحية (RippleWorks) وتخضع أيضًا لقيود البيع اليومية.

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بالمضي قدمًا، يشير التقرير أيضًا إلى أن حوالي 4.1 مليار من الريبل XRP التي يتم بيعها عبر XRP II، (مشروع خدمات أموال من Ripple)، تخضع أيضًا لقيود البيع. ومع ذلك، لم ينس تقرير “Messari” ذكر أنه من المستحيل تتبع هذه الأرقام بشكل دقيق هذا بدون أي إفصاحات مباشرة من الريبل، لذلك استخدم التقرير تقديراً معقولاً فقط.

باختصار، يقول تقرير “Messari” إن جميع العوامل المذكورة أعلاه قد أدت إلى رفع الحجم السوقي لـ عملة الريبل (XRP) بأكثر من 6 مليار دولار. يشير التقرير أيضًا إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك في النهاية.

كما يدعي التقرير أن الكمية الحقيقية من عملة الريبل XRP المحصورة في التداول قد تكون أعلى بشكل أساسي من تقديرات التقارير. وذكر التقرير أنه طلب تعليق كلًا من شركة Ripple و مؤسسة RippleWorks قبل نشر التقرير ؛ ومع ذلك، لم تحصل رد من ايًا منهما.

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