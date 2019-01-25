العملات المشفرة تتداول على الهامش مع مكاسب وخسائر معتدلة بين أعلى عملات، وبيتكوين فوق ٣٦٠٠ دولار

تام شمس - الجمعة 25 يناير 2019 02:28 صباحاً - الخميس ٢٤ يناير - يتم تداول أعلى ٢٠ عملة مشفرة بشكل جانبي مع خسائر ومكاسب طفيفة على جميع الأصعدة. وترتفع بيتكوين (BTC) حاليًا إلى ٣٦٠٠ دولار وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، تستمر بيتكوين في التداول حول عتبة ٣٦٠٠ دولار كما فعلت بالأمس. والسعر الحالي هو ٣٦١٠ دولارات، بزيادة ٠,٦٥٪ خلال اليوم. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١,٤٪ من ٣٦٧٠ دولارًا في ١٧ يناير.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وتشهد ريبل (XRP) مكاسب طفيفة خلال اليوم، مرتفعةً بما يقرب من نصف في المئة في وقت التداول ويتم تداولها حول ٠,٣١٧ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من ٣ في المئة من ٠,٣٢٨ دولار في ١٧ يناير.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وتم تداول ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم وهي إيثريوم (ETH) في نطاق يتراوح بين ١١٥ و١٢٠ دولارًا خلال الأيام الأربعة الماضية. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند ١١٧,٧٠ دولارًا، بزيادة ٠,١٥ في المئة خلال فترة ٢٤ ساعة. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفض سعر العملة البديلة الرئيسية بنسبة ٤,٢٥٪ من ١٢٣,٤٧ دولارًا في ١٧ يناير.

مخطط إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وعلى مدار ٢٤ ساعة، حققت مونيرو (XMR) ولايتكوين (LTC) وداش (DASH) مكاسب صغيرة بلغت ٣,١٣٪ و٢,٧٦٪ و٣,٤١٪ على التوالي. وخلال نفس الفترة، يتم تداول العملات البديلة الثلاثة بسعر ٤٦,٤٥ دولارًا و٣٢,٩٢ دولارًا و٧٣,٦١ دولارًا على التوالي.

وتراجعت العملة البديلة "بيتكوين كاش" (BCH)، التي انقسمت كليًا في نوفمبر ٢٠١٨، إلى ٢,٧٣ في المئة في وقت النشر، ويتم تداولها عند ١٢٩,٥١ دولارًا، وفقًا لكوين ماركت كاب.

وفي الوقت المحدد للنشر، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة أكثر من ١٢٠,٥ مليار دولار، مرتفعة من الانخفاض الطفيف على مدى ٢٤ ساعة. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت القيمة السوقية بنسبة ١,٦ في المئة من ١٢٢,٥ مليار دولار في ١٧ يناير.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي وقتٍ سابق من اليوم، توقع محللون من بنك الاستثمار العالمي الكبير جي بي مورغان أن سعر بيتكوين قد يهبط أكثر من ذلك، وربما أقل من ١٢٦٠ دولارًا، لأنه في رأيهم، فإن قيمة العملات المشفرة لا تزال غير مثبتة إلى حدٍ كبير.

ويُقال إن المحللين يعتقدون أن العملات المشفرة لا تكون منطقية إلا في حدث مأسوي مفترض، حيث فقد المستثمرون الثقة في الأصول التقليدية الرئيسية مثل الذهب والدولار الأمريكي.