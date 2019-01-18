تعرف على تفاصيل الهاتف الذكي القائم على البلوكشين الخاص بـ مشروع PundiX

كان هناك اهتمام متزايد بـ عملات “NPXS” ومشروع “Pundi X” الذي كشف النقاب عن النموذج الأولي لـ”الهاتف الذكي القائم على البلوكشين” الذي طال انتظاره.

حيث تقدم فريق عمل المشروع لعرض نموذج الهاتف الجديد، والذي أطلقوا عليه اسم “XPhone”.. كل هذا حدث في معرض الالكترونيات الاستهلاكية الذي بدأ هذا الأسبوع في “لاس فيجاس”.

تم تصميم الهاتف بطريقة يمكن استخدامه كهاتف بسيط، كأحد أجهزة الاندرويد المتداولة، والفرق الوحيد هو أن الهاتف يأتي مع وضع البلوكشين، وتم تصميمه لاستخدام بلوكشين “Pundi X” عند إجراء مكالمات مشفرة أو للمراسلات المشفرة. تم الإعلان عن الهاتف لأول مرة في العام الماضي في شهر أكتوبر، لكن من المقرر إطلاق الإصدار للبيع العام في الربع الثالث من عام 2019.

تأسس مشروع PundiX لتوفير الحلول اليومية التي يمكن استخدامها في عالم العملات الرقمية.

في الوقت الحالي، يعد هاتف البلوكشين واحدًا من أهم المنتجات التي يقدمها المشروع حتى الآن، ولكن هذا ليس كل ما قام به المشروع كونها أنشأت أجهزة ذكية يتم استخدامها في المتاجر والمحلات التي تتطلع إلى البدء في قبول العملات الرقمية كخيار للدفع.

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تم إجراء أول عملية شراء تم صنعها باستخدام العملة الرقمية الخاصة بـ “Pundi X” هذا الاسبوع في النرويج.

ما تحتاج إلى معرفته حول هاتف البلوكشين

لقد كان مشروع Pundi X متحفظ للغاية على المواصفات التي تتوفر في هاتف XPhone الجديد، لكنهم تمكنوا من توضيح أن الهاتف الذي سيطلقونه سيكون بمثابة عقدة سيتم استخدامها في شبكة من الهواتف الأخرى التي تعمل داخل بلوكشين PundiX.

مع الكشف عن الهاتف الذكي ، أدى ذلك إلى اهتمام المستثمرين بشكل أكبر حول المشروع.

يجدر بالإشارة إلى أن “ماركوس لوبلان” وهو المدير بالوكالة في دعم “Pundi X Global” أعلن أن النموذج الأولي الذي قدموه قد لا يكون المظهر النهائي لجهاز XPhone. ومع ذلك، ليس من السهل الفصل بين الحقائق والإثارة التي أحاطت بالهاتف، ولا سيما النصيحة التي لم تصل إلى الجمهور بعد.

ومع ذلك، كانت فرصة مناسبة لـ مشروع PundiX بالكشف وعرض أجهزتها. وحيث أن هذا القطاع كان عبارة عن وعود لم يتم الوفاء بها حتى الآن، يشعر المستثمرون بأن هذه الشركة واعدة وقد تقدم فعليًا المنتجات المطلوبة للسوق.