منصة بينانس تطلق منصة جديدة لشراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية وتستهدف 58 دولة

أعلنت منصة بينانس اليوم عن إطلاق منصة جديدة لها تتيح للعملاء شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والايثيريوم مقابل العملات النقدية (اليورو والجنية الاسترليني).

وأعلنت منصة Binance.je عن توفر أربعة أزواج جديدة للتداول وهي: BTC / GBP ، ETH / GBP ، BTC / EUR و ETH / EUR. وجميع هذه الأزواج مفتوحة بالفعل للتداول وبإمكان العملاء التسجيل وإجراء عمليات الايداع والسحب ابتداءً من اليوم.

وأعلنت منصة بينانس أن منصتها الجديدة التي تقدم خدمة التداول مقابل العملات النقدية: سوف تقدم لأول 5,000 مستخدم مبلغ 20 يورو مكافأة مقابل التسجيل واكمال عملية “اعرف عميلك” KYC.

الدول المخصصة لإستخدام المنصة

لا يستطيع مواطني جميع الدول من استخدام منصة Binance.je بعد. حيث ترحب المنصة بالمستخدمين من الـ 58 دولة التالية:

الأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وشيلي وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا

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إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) وفنلندا وفرنسا وألمانيا وجبل طارق واليونان وهونغ كونغ والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليابان وجيرسي

لاتفيا ، ليختنشتاين ، ليثوانا ، لوكسمبورغ ، ماكاو ، مالطا ، موريشيوس ، المكسيك ، موناكو ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، بيرو ، بولندا ، البرتغال

رومانيا ، سنغافورة ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، جنوب أفريقيا ، كوريا الجنوبية ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تركيا ، ، المملكة المتحدة ، أوروغواي و شملت القائمة على دولة عربية واحدة وهي الإمارات العربية المتحدة.

وهذا يعني أن المستخدمين في المملكة العربية السعوية لا يمكنهم من استخدام المنصة في الوقت الحالي. يجدر بالإشارة إلى أن منصة بينانس افتتحت العام الماضي أول منصة لتداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في أوغندا. وأشار الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس أن الشركة تخطط لإطلاق 5 إلى 10 منصات لتداول العملات الرقمية في خمس قارات مختلفة خلال العام الحالي.

للتسجيل في منصة Binance.je