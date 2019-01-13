تقرير: ارتفاع عدد العملات الرقمية البديلة هو سبب انهيار سعر البيتكوين (BTC)

على الرغم من السوق الهابط في عام 2018، والذي شهد هبوط أسعار العملات المشفرة بأكثر من 90%، فقد كان هناك زيادة عامة في عدد لـ”العملات الرقمية البديلة” على مدار العام.

في حين أن عملة “البيتكوين” لا تزال تحتل المركز الأول في القيمة السوقية بهامش واسع (51 مليار دولار على الايثيريوم المصنفة في المرتبة الثانية)، فقد تعرضت هيمنة البيتكوين إلى التراجع في الأشهر الستة الماضية.

في يناير من عام 2017 كانت هيمنة البيتكوين BTC بالقرب من ذروتها عند أكثر من 85% من حصة السوق بأكملها. بعد عام واحد، في أعقاب ازدهار أسعار العملات المشفرة في الأيام الأولى من عام 2018 تراجعت هيمنة عملة (البيتكوين) إلى نسبة منخفضة حتى بلغت 38٪ مع توقع العديد من المحللين في ذلك الوقت حدوث انفصال في تفاعل سعر البيتكوين مع أسعار العملات الرقمية البديلة.

وبدلاً من ذلك، انهار سوق العملات الرقمية بأكمله، مع تحمل “العملات الرقمية البديلة” السبب الرئيسي لانخفاض السعر واكتسبت البيتكوين ببطء حصتها في السوق طوال العام.

ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة عودة تأثير البيتكوين BTC على السوق، حيث يبحث المستثمرون والمطورون على حد سواء عن مشاريع من شأنها إعادة تنشيط التفاعل والاستقرار في سوق العملات الرقمية.

وفقا للبحوث التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في 11 يناير من العام الحالي، فإن الزيادة في أسعار العملات البديلة المتنافسة على التنمية والسوق كان لها تأثير كبير على انهيار سعر عملة البيتكوين.

الملياردير بيل ميلر متفائل بشأن مستقبل عملة البيتكوين المشفرة

يقسم التقرير توقعات الصناعة إلى منظورين مهيمنين، كلاهما على نقيض معاكس فيما يتعلق بالتقييم المستقبلي للبيتكوين.

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بالنسبة إلى المراهنين على ارتفاع سوق العملات الرقمية، فإن إيمانهم يكمن في محدودية العرض والطبيعة الانكماشية لـ عملة البيتكوين (BTC)، مع فكرة أن البيتكوين ستقدر حتمًا على المدى الطويل مع زيادة الطلب نسبة إلى العرض المحدود. من ناحية أخرى، يعتقد المراهنين على هبوط سوق العملات الرقمية أن البيتكوين تصدرها في مصلحة السوق، ومن المتوقع الآن أن تتضاءل ببطء إلى الصفر.

تسلم التقرير بموقف أكثر واقعية، مشيرا إلى أن مستقبل عملة البيتكوين (BTC) من المرجح أن يكون بين “الهبوط” وأن يصبح عديم القيمة تماما.

“نعتقد أن مسار السعر في المستقبل من المرجح أن يظل محصورا بين هذين النقيضين”.

ومع ذلك، تركز معظم الأبحاث حول كيفية تأثير سوق العملات الرقمية البديلة المتنامي طوال عامي 2017 و 2018 على سعر البيتكوين، مع النتيجة النهائية التي تم فيها إعاقة التقييم المحتمل لعملة البيتكوين (BTC). مقارنة بالمستثمرين المتفائلين بالصعود للبيتكوين، الذين يعتقدون أن هيمنة العملة في السوق ستستمر وبالتالي ارتفاع سعر البيتكوين BTC مع نمو السوق العام، فإن مجموعة سانت لويس تشير إلى قصة مختلفة.

سعر البيتكوين لن يتجاوز 9000 دولار بنهاية هذا العام طبقًا لتصريح "نوفوغراتز"

وبدلاً من الاستمرار في الارتفاع بالنسبة إلى السوق، فإن زيادة العرض والتقييم للعملات البديلة قللت من السعر والقيمة السوقية للبيتكوين، وفرضت قيودًا عامة على نموها.

“في حين أنه من غير المحتمل أن ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى الصفر، فإن احتمالية حدوث ظهور عدد كبير من العملات البديلة للتنافس مع البيتكوين في محافظ المستثمرين من المرجح أن تضع ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على القوة الشرائية لجميع العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين.”

يبدو أن التقرير يشير إلى أن أسواق التشفير والعملات الرقمية تشهد كمية محدودة من رأس المال الاستثماري، مع توزيع لا يؤيد البيتكوين فوق جميع الأصول الأخرى.