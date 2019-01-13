تعرف على أول بنك في العالم يستخدم عملات الريبل (XRP) الرقمية لتحويل الأموال دولياً

تم الكشف عن أول بنك سوف يستخدم رسمياً نظام “XRapid” الخاص بشركة الريبل و عملات الريبل (XRP) الرقمية , حيث صرح البنك أنه سيدمج التكنولوجيا بالكامل مع خدماته في غضون أسابيع.

يقول بنك “Euro Exim” أنه سيبدأ في استخدام عملات الريبل (XRP) الرقمية في التحويلات الدولية في الربع الأول من هذا العام. قال “جراهام برايت” رئيس قسم الامتثال والعمليات في البنك, إنه يخطط في نهاية المطاف لاستخدام التقنية الحديثة لإتمام التحويلات الدولية لـ 80 دولة لإثبات سرعة وكفاءة هذه التقنية.

“كان هناك الكثير من الحديث في الأسواق حول كيفية مساعدة تقنية البلوكشين في تمويل التجارة. نحن مهتمون بالمضي قدمًا وإنشاء نظام أساسي للمدفوعات لعملائنا الذين يتواجدون في أكثر من 80 دولة في الوقت الحالي، مع التأكد من أن لديهم طريقة سلسة للمدفوعات المحلية”.

المعيار الحالي للمدفوعات الدولية هو شبكة سويفت “Swift” العالمية والتي يستخدمها 11,000 بنك ومؤسسة مالية حول العالم. ووفقًا لما ذكره “برايت” فقد ضاع هذا الشهر أحد معاملات بنك “Euro Exim” على شبكة سويفت، مما يقدم مثالًا أساسيًا على ضرورة التحول إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة.

لقد ضاعت في مكان ما في مستنقع منظمة مركزية، وليس لدينا رؤية واضحة عن مكان وجودها. كل الأطراف تقول “لم نتلق رسالتك”.

مقالات ذات صلة

تسمح “XRapid” الخاصة بـ شركة الريبل للمصارف والمؤسسات المالية بإرسال مدفوعات دولية عن طريق استبدال عملتها المحلية بـ عملات الريبل (XRP) الرقمية. ثم يتم إرسال العملات الرقمية دوليا وتحويلها إلى العملة المحلية في البلد المقابلة – كل ذلك في غضون ثواني.

أبرمت شركة الريبل شراكة مع أربعة منصات لتداول العملات الرقمية للعمل كوسيط وتنفيذ معاملات الريبل (XRP) عبر xRapid. على سبيل المثال، يمكن للبنك أن يقوم بتحويل الدولار إلى عملات الريبل (XRP) الرقمية من خلال منصة تبادل “Bittrex” والذي بدوره يرسل عملات الريبل (XRP) الرقمية إلى منصة بيستو (Bitso) في المكسيك. بمجرد أن تتلقى منصة Bitso عملة الريبل، فإنها تقوم بتحويل عملات الريبل (XRP) الرقمية إلى البيزو المكسيكي على الفور، ومن ثم يسلمه إلى البنك المكسيكي المعين في الوقت الفعلي.

يقول السيد “ماركوس ترياشر” الرئيس العالمي للحسابات الإستراتيجية في شركة الريبل إن “xRapid” ستمنح الشركات الدولية طريقة جديدة لإرسال الأموال بدون ركنها او حجزها وبعملات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

“عندما تستخدم عملة الريبل XRP، بدلاً من الاضطرار إلى إيقاف كل أموالك في حسابات أجنبية حول العالم، فإنك تحتفظ بأموالك محليا، تحت سيطرتك، استقرارك، جدارة ائتمانك. إنه وضع أفضل بكثير من الناحية الهيكلية. يمكنك نقل الأموال من حسابك المحلي، ريال برازيلي، على سبيل المثال إلى الحساب المستهدف، باليورو، على سبيل المثال، في دقيقتين.”

يقول بنك “Euro Exim” الذي يتخذ من لندن مقراً له، أنه بدأ يهتم أولاً بـ تقنية (XRapid) الخاص بشركة الريبل بعد دعوته إلى مؤتمر Swell للناشئين في “سان فرانسيسكو” في أكتوبر من العام الماضي.