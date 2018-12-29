بيتكوين، ريبل، إيثريوم، بيتكوين كاش، إيوس، ستيلر، لايتكوين، بيتكوين إس في، ترون، كاردانو: تحليل للأسعار بتاريخ ٢٨ ديسمبر:

تام شمس - السبت 29 ديسمبر 2018 05:05 صباحاً - تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي".

تخلت أسواق العملات المشفرة عن بعض مكاسبها الأخيرة، وهو أمرٌ متوقع. حيث نادرًا ما تشكِّل الأسواق قيعانًا دون تشكيل نمط أساس. ويعتقد رجل الأعمال تشارلز شريم أن الانخفاض الحالي يرجع إلى انتهاء العقود الآجلة لبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبعض عمليات البيع لسداد الضرائب في آخر لحظة.

الشيء الجيد الوحيد بالسوق الهبوطية الحالية للعملات المشفرة هو أنه قد أزال معظم الضجة. ولو أن موجة الصعود قد استمرت لبضعة أشهر أخرى، لكان الكثير من الناس الأبرياء قد خسروا أموالهم بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) المشكوك فيها والعملات الزائفة.

ومع اقتراب نهاية العام، ستكون جميع الأنظار على ٢٠١٩. حيث يعتقد الكثيرون أن الأسواق ستشهد ارتفاعًا في العام المقبل، مدعومًا بشروط مواتية. ومع ذلك، فإن المرحلة التالية من الارتفاع ستتطلب دعمًا قويًا من الجهات الفاعلة المؤسسية.

فهل سيكون دخول فيسبوك إلى مجال العملات المشفرة الذي انتشرت الشائعات حوله عاملًا مغيرًا لقواعد اللعبة أم هل ستأتي الدفعة القوية من أمازون بقبول العملات المشفرة؟ هناك العديد من الاحتمالات، ولكن من الصعب التنبؤ أيها سوف يرى ضوء اليوم ويُحدث التأثير المرغوب.

سعر بيتكوين مقابل الدولار

إن الاتجاه الرئيسي في بيتكوين منخفض في حين أن الاتجاه قصير الأجل غير حاسم. فقد انهار المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون ٥٠. وهذا يدل على أن المضاربين على الانخفاض يحاولون استئناف الاتجاه الهبوطي.

ومع ذلك، فإن المضاربين على الصعود لا يلينون ويحاولون الآن الصعود فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا مرة أخرى. فإذا نجحوا، فسوف يشكل هذا الكتف الأيمن لنموذج الرأس والكتفين المعكوس.

ويعتبر نمط الرأس والكتفين المعكوس الصعودي انعكاسيًا، والذي سينتهي عند اختراق خط العنق. ويوجد للارتفاع نمط مستهدف يبلغ ٥٥٠٠ دولار.

وبالعكس، إذا فشل زوج بيتكوين مقابل الدولار في عبور خط العنق أو المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا، ثم تراجع مرة أخرى، فمن المحتمل إعادة اختبار قاع ١٥ ديسمبر عند ٣٢٣٦,٠٩ دولارًا. وسيستأنف اختراق القاع السنوي التوجه النازل وسيكون تطورًا سلبيًا. وسيتم تأكيد حركة السعر في الأيام القليلة القادمة إذا ما تم تشكيل القاع.

سعر ريبل مقابل الدولار

انخفضت ريبل دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا في ٢٧ ديسمبر ولكنه ارتد بشكل حاد من الدعم عند ٠,٣٣١٠٨ دولار. ونحن نتوقع محاولة أخرى من قبل المضاربين على الصعود للخروج من مستوى ٠,٤٠ دولار.

فإذا نجحوا، يمكن لزوج ريبل مقابل الدولار الارتفاع إلى خط المقاومة للقناة الهابطة. وعلى الرغم من أن مستوى ٠,٤٥ سيكون بمثابة مقاومة، إلا أننا نتوقع أن يتم تجاوزها هذه المرة.

وعلى عكس توقعاتنا، إذا انخفض السعر من ٠,٤٠ دولار وهبط إلى ما دون ٠,٣٣١٠٨ دولار، فمن المحتمل إعادة اختبار ٠,٢٨٦ و٠,٢٤٥٠٨ دولار. ومن المفترض أن نرى حركة حاسمة في غضون ٣-٤ أيام القادمة.

سعر إيثريوم مقابل الدولار

تحاول إيثريوم الارتداد من المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. فإذا نجحت، فسوف تحاول الانتقال إلى ١٦٧,٣٢ دولارًا مرة أخرى.

كما أن المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا مسطحًا ومؤشر القوة النسبية في المنطقة الإيجابية أيضًا، مما يزيد من احتمالية ارتفاع السعر عن المستويات الحالية. وقد يظهر عند ١٣٦,١٢ دولارًا مقاومة ثانوية، لكننا نتوقع أن يتم تجاوزها. وأي تحرك فوق ١٦٧,٣٢ دولارًا سيؤكد القاع عند ٨٣ دولارًا وبداية اتجاه جديد.

ومع ذلك، إذا ثبت أن افتراضنا خاطئ، وانخفض زوج إيثريوم مقابل الدولار دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، فقد ينخفض ​​إلى ١٠٨ دولارات وأقل من ذلك إلى ١٠٠ دولار. وأقل من ١٠٠ دولار، سيكون من المرجح إعادة اختبار القاع.

سعر بيتكوين كاش مقابل الدولار

انخفضت بيتكوين كاش دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا في ٢٧ ديسمبر ولكنها ارتدت بشكلٍ حاد من مستوى قريب من ١٣٦,٧٢ دولارًا، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ ٦١,٨٪ للتراجع الأخير من ٧٣,٥٠ دولارًا إلى ٢٣٩ دولارًا. ويتم تداول هذا الزوج في الوقت الحالي داخل قناة هبوطية، والتي تبدو كإشارة صعودية.

وعلى الجانب العلوي، ستواجه العملة الافتراضية مقاومة عند القناة وفوقها عند المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا. وإذا تم تجاوز كلا هذين المستويين، فإننا نتوقع استئناف الانتعاش. ويبلغ هدف نمط العلم الصعودي ٣٥٥ دولارًا، مع مقاومة طفيفة عند ٣٠٧,١٠ دولارات.

وعلى العكس من ذلك، إذا قام المضاربون على الصعود بتحويل زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار من المستويات الحالية وهبطوا به تحت القناة، فقد ينخفض ​​إلى ١٠٨,٩٢ دولارات وتحت ذلك إلى المستوى المنخفض البالغ ٧٣,٥٠ دولارًا. وسوف يمنحنا اليومان القادمان فكرة أفضل عن الاتجاه التالي.

سعر إيوس مقابل الدولار

كان الانخفاض دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا و٢,٤٠٥٠ دولار في إيوس قصير الأجل. حيث انتعشت بحدة من ٢,٣٠٩٣ دولار وكسرت فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. وسيحاول المضاربون على الصعود الخروج من المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا و٣,٢٠٨١ دولارات مرة أخرى. وفي حال نجاحها، فإن ذلك سيشير إلى حدوث تغيير في الاتجاه.

ويبدو المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا مسطحًا ومؤشر القوة النسبية قريب من ٥٠، مما يشير إلى التوحيد. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه طويل الأجل منخفضًا.

وسيضعف زوج إيوس مقابل الدولار إذا انخفض إلى ما دون ٢,١٧٣٣ دولار. وسوف يستأنف اتجاهه الهبوطي عند الانخفاض دون ١,٥٥ دولار. ونحن لا نرى أي فرصة للشراء الآن، وبالتالي، فإننا نظل محايدين.

سعر ستيلر مقابل الدولار

يتم تداول ستيلر تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، وهو مسطح. كذلك فإن مؤشر القوة النسبية أيضًا في المنطقة السلبية. وهذا يدل على أن المضاربين على الانخفاض يحاولون العودة.

وستشير العملة الافتراضية إلى حدوث انعكاس إذا ما ارتفع وأغلق (الإطار الزمني بالتوقيت العالمي المنسّق) فوق ٠,١٣٤٢٧٠٥٠ دولار. ويمكن أن تصل هذه الخطوة إلى المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا وما فوقها إلى ٠,١٨٤ دولارًا. ونحن لا نرى أي أنماط شراء عند المستويات الحالية؛ وبالتالي، فإننا نقترح على المتداولين البقاء على الهامش.

فإذا انخفض السعر عن المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا وتراجع إلى ما دون ٠,١٠٧٥٤٢٠١ دولار، فسوف ينخفض زوج ستيلر مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في ١٥ ديسمبر عند ٠,٠٩٢٨٥٤٩٨ دولار. وسيعمل الهبوط دون هذا المستوى على استئناف الاتجاه الهبوطي.

سعر لايتكوين مقابل الدولار

لم يستطع المضاربون على الصعود الحفاظ على لايتكوين فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا والدعم المهم عند ٢٩,٣٤٩ دولارًا يوم ٢٧ ديسمبر. ومع ذلك، فقد ثبت أن الانهيار مؤقت لأن السعر قد ارتفع مرة أخرى فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا مرة أخرى. وهذا يدل على الشراء عند الانخفاضات، وهي إشارة صعودية.

كما أن المتوسط ​​المتحرك لـ ٢٠ يومًا مسطح ومؤشر القوة النسبية قريب من ٥٠. وهذا يشير إلى توحيد على المدى القصير. وسوف يكمل الارتفاع فوق مستوى ٣٦,٤٢٨ دولارًا نموذج الرأس والكتفين الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إلى ٤٩,٧٥٦ دولارًا. وسنتحول إلى نظرة إيجابية عند الإغلاق فوق ٣٦,٤٢٨ دولارًا.

مع ذلك، إذا عكس السعر اتجاهه من المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا أو ٣٦,٤٢٨ دولارًا وتراجع إلى ما دون ٢٧,٧٠١ دولارًا، فمن المحتمل إعادة اختبار القاع. وسوف يستأنف الاتجاه الهبوطي إذا انخفض زوج لايتكوين مقابل الدولار إلى ما دون ٢٣,١٠ دولارًا.

سعر بيتكوين إس في مقابل الدولار

كانت بيتكوين إس في محدودة بالنطاق بين ١٢٣,٩٨ و٨٠,٣٥٢ دولارًا. والسعر يقترب حاليًا من قاع النطاق. وسيكون الاختراق دون ٨٠,٣٥٢ دولارًا بمثابة تطور سلبي وسيؤدي إلى انخفاض السعر إلى ٦٥,٠٣١ دولارًا. فإذا ما انهار هذا المستوى، فستكون هناك إعادة اختبار لأدنى المستويات عند ٣٨,٥٢٨ دولارًا.

مع ذلك، إذا نجح المضاربون على الصعود في الدفاع عن ٨٠,٣٥٢ دولارًا، فإن زوج بيتكوين إس في مقابل الدولار سيحاول مرة أخرى العودة إلى ١٢٣,٩٨ دولارًا. وعلى الرغم من أن النطاق كبير بما فيه الكفاية للتداول، فإننا سننتظر الارتداد عن الدعم قبل التوصية بأي تداول فيه.

سعر ترون مقابل الدولار

احتفظت ترون بالمستوى الحرج عند ٠,٠١٨٣ دولار للأيام الثلاثة الماضية وهي تنتعش حاليًا بشكل حاد. وهذا يدل على شراء قوي عند الدعم، وهو إشارة صعودية.

ومن المرجح أن يدخل زوج ترون مقابل الدولار في نطاق كبير من ٠,٠١٨٣ - ٠,٠٢٨١٥٥٢١ دولارًا أمريكيًا لبضعة أيام أخرى. وتتحول العملة الرقمية إلى أداء متفوق، وبالتالي، يمكن للمتداولين شراء صفقات شراء جديدة قريبة من ٠,٠٢ دولار مع وضع حد إيقاف الخسارة أسفل الدعم عند ٠,٠١٨٣ دولار. ونحن نحب الطريقة التي استمر بها المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا في الانحدار بعد الانتهاء من التقاطع الصعودي.

وعلى عكس توقعاتنا، إذا أغلق المضاربون على الانخفاض السعر تحت ٠,٠١٨٣ دولار والمتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، فمن المحتمل أن يمتد الانخفاض إلى ٠,٠١٥ دولار. وسيؤدي أي انخفاض دون هذا المستوى إلى إعادة اختبار أدنى المستويات.

سعر كاردانو مقابل الدولار

يحاول المضاربون على الصعود دفع كاردانو فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا مرة أخرى. وهناك صراع بين كل من المضاربين على الانخفاض والمضاربين على الصعود عند المستويات الحالية. كما يتحرك مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا إلى الأسفل، مما يعني أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال منخفضًا. ومع ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا ومؤشر القوة النسبية في المنطقة الإيجابية، ويظهر أن المضاربين على الانخفاض لديهم ميزة على المدى القصير.

وسيؤكد زوج كاردان مقابل الدولار تغيرًا في الاتجاه في حالة اختراق السعر وإغلاقه (الإطار الزمني بالتوقيت العالمي المنسق) فوق خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المعكوس المحتمل. ونحن نقترح على المتداولين الانتظار حتى يكتمل الانعكاس قبل القيام بالشراء.

فإذا انخفضت العملة الافتراضية دون المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا أو خط الاتجاه وتجاوزت ٠,٠٣٦٩٣٤ دولار، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة اختبار أدنى مستوى تم تسجيله يوم ٧ ديسمبر.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي". وتم توفير الرسوم البيانية للتحليل من منصة "تردينغ فيو".