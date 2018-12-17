الآن بإمكانك حجز فنادق (أكثر من 500,000 فندق) بواسطة عملة الريبل (XRP)

أضافت أحد منصات حجوزات السفر عبر الإنترنت دعمًا لعملة الريبل (XRP) حيث يمكنك حجز فنادق وغرف بأستخدام العملة الرقمية.

ويضيف موقع Travala-Room-booking الخاص بحجز الغرف والفنادق، والذي يزعم أنه يمتلك أكثر من 500 ألف فندق للاختيار من بين أكثر من 200 دولة، عملة الريبل (XRP)، إلى قائمة خيارات الدفع بالفعل.

وهذا يعني أنها اصبحت وسيلة دفع فعّالة على الفور حيث يمكن أنفاق العملة الرقمية لحجز أماكن الإقامة في أي من المواقع التي توفرها شركة السفر والإقامة.

إلى جانب رمز AVA الخاص بها، الذي يقود نموذج الحوافز الداخلية، تقبل Travala حاليا البيتكوين (BTC)، واللايت كوين(LTC)، وعملة الإيثيريوم (ETH) وعملة بينانس BNB، وهو مؤشر جيد لحجوزات الغرف في الموقع، عندما تفكر في ذلك وقد تم إضافة كلًا من عملة إيوس EOS و ستيلار (XLM) و True USDكوسائل للدفع بالفعل بعد الإعلان عبر تويتر.

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في التغريدات اللاحقة، أعلن الموقع أيضًا أنه سيدعم عملة داش (DASH) و عملة DigiByte Coin – وهناك أيضًا خيارات دفعات ضخمة متاحة للمدفوعات أيضًا.

ولاية أسترالية أصبحت مركزًا أساسيًا للتعامل بعملة "بيتكوين كاش"

تعتمد منصة Travala على تقنية البلوكشين للتحقق من كل المراجعات والعمليات على الموقع، مما يساعد على ضمان أصالتها. كما أنه يحفز المستخدمين من خلال إصدار الرموز الخاصة بها والتي تحمل رمز AVA المستندة إلى شبكة النيو NEO.