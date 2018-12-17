بعد شهر من انقسام بيتكوين كاش (BCH)… ما هو مستقبل العملتين الجديدة؟

مر شهر واحد منذ أن خضعت شبكة البلوكشين لـ”بيتكوين كاش” إلى عملية الانقسام “الفورك” يوم 15 نوفمبر، مما أدى إلى إنشاء شبكتين متميزتين.

يشار إليهم الآن باسم Bitcoin Cash ABC و Bitcoin SV. لكن في الأسابيع التي تلت منتصف نوفمبر، لا يوجد حتى الآن مفضل من حيث السعر الإجمالي.

تم تصميم “بيتكوين كاش” بطريقة تُلزم مستخدميها، كل ستة أشهر بالقيام بـ”تطوير” البلوكشين واعتماد ترقية للبرنامج مع التغييرات التي يحددها مطورو برمجيات المصدر المفتوح للمشروع.

إذا توصل المطورون إلى توافق في الآراء حول ما يجب أن تكون عليه الترقيات، فإن السلسلة الرئيسية تظل سليمة وتبني ببساطة ترقية البرامج المعروفة باسم “الفورك”.

جميع انقسامات (فورك) عملة بيتكوين كاش قد سقطت تحت فئة “سوفت فورك” ولكن الظروف كانت مختلفة مع أحدث انقسام. في هذه المرة، لم يكن بالإمكان الاتفاق على الترقيات ونما التوتر بين المطورين، لذلك شهدت السلسلة الرئيسية انقسام “فورك”– بعبارة أخرى، انقسمت إلى سلسلتين منفصلتين مع ترميز مختلف لكلًا منهما.

منذ الانقسام، كان كل من بيتكوين كاش ABC و بيتكوين كاش SV يتداولان في منصات تداول العملات الرقمية العامة مثل منصتي Binance و Coinbase، ولكن بعد 30 يومًا من التقلبات الوحشية والتغيرات الحادة في قوة التجزئة، ماذا حصل؟

ووصلت الأسعار النقدية للبيتكوين كاش إلى ذروة بلغت 621 دولار في نوفمبر لكنها تراجعت بنسبة 32% إلى 421 دولاراً في 14 نوفمبر، قبل يوم من الموعد المقرر للانقسام.

مجتمع البيتكوين على منصة "ريديت" يتجاوز 1 مليون مستخدم

بعد الانقسام، ضربت العملة المشفرة حديثًا بيتكوين كاش ABC و بيتكوين SV السوق وبدأت بالتداول عند 295 دولار و 90 دولار على التوالي في منصة Binance.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من منصات تداول العملات الرقمية بما في ذلك Poloniex و Bitfinex انخرطوا في “التداول قبل الانقسام” قبل حدوث الفورك.

تضمنت هذه الأسواق التجريبية تداول حاملي الرمز المميز “IOU” من أجل بيتكوين كاش ABC و بيتكوين كاش SV بعد مفترق الطرق، مما يسمح نظريًا لمستخدمي المنصة أن يقرروا فيما بينهم أي انقسام يدعمها.

في معظم شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت عملة “بيتكوين كاش ABC” هي العملة الرائدة ذات السعر المتميز، حيث كان يقدر في بعض الأحيان بـ10 أضعاف نظيره.

اختصر الفرق بين الاثنين مع مرور الشهر، لدرجة أن Bitcoin SV تمكنت من أخذ سعر مستقر في 6 ديسمبر.

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منذ الانقسام، شهد سوق العملات الرقمية الأوسع نطاقاً عمليات بيع كبيرة بلغت أكثر من 80 مليار دولار من حيث الحجم الرأسمالي الكلي. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة العملتين إلى حد كبير في السعر.

الآن ، يتم تقييم بيتكوين كاشABC (المتداول حاليًا تحت مؤشر BCH في العديد من المنصات) بسعر 80 دولارًا فقط، في حين يبلغ سعر بيتكوين SV بـ 70 دولارًا، وفقًا لما ورد في CoinMarketCap لذا من الواضح أن الجمهور لا يزال بحاجة إلى اختيار أحدهما وتفضيله بلا منازع.

مجتمع البيتكوين على منصة "ريديت" يتجاوز 1 مليون مستخدم

التطلع المستقبلي

على الرغم من أن النجاح على المدى الطويل لـ بيتكوين كاش ABC و بيتكوين SV من المحتمل أن تمليهما قوة الاستخدام والتجزئة، إلا أنه يمكن تطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية للسعر حتى يمكن توقع اتجاه أكثر دقة لأسعار الأصول.

كما يتضح من الرسم البياني أعلاه BSV / USDT، بدأ السعر في تشكيل نموذج توطيد هبوطي يعرف باسم المثلث الهبوطي في 26 نوفمبر، والذي انهار في 16 ديسمبر.

كسر مستوى الدعم المثلث عند 84 دولارًا قد فتح الباب أمام المزيد من الانخفاض في مستويي الدعم القريبين وهما: 74 دولارًا و 54 دولارًا. استنادًا إلى الحجم الكبير لنمط المثلث، يبدو أنه من المحتمل الوصول إلى مستوى الدعم الأدنى على الرغم من أن ظروف ذروة البيع التي تظهر على مؤشر القوة النسبية اليومي (مؤشر القوة النسبية) قد تبطئ الانخفاض.

ليس هناك الكثير للاستفادة من الرسم البياني بيتكوين كاش ABC لأنه كان في اتجاه هبوطي ثابت بالقرب من 80٪ منذ أن وصل إلى السوق.

ومع عدم وجود مستويات دعم معروفة بالقرب من المستويات الحالية، من الصعب التنبؤ بالمكان الذي قد يرتفع فيه السعر في النهاية، على الرغم من أن ظروف التشبع في البيع تظهر بوضوح على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى، وبالتالي قد يأخذ البائعون استراحة مما يتيح ارتدادًا تصحيحيًا.

وغني عن القول، أنه من غير المحتمل أن تلتقط أي من العملات المنقسمة حديثًا قوة كبيرة إلى أن تصبح البيتكوين والسوق الأوسع أيضًا.