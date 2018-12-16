أعلى العملات المشفرة تشهد مكاسب وخسائر مختلطة، وبيتكوين تكافح للبقاء فوق ٣٢٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:07 صباحاً - السبت ١٥ ديسمبر: سجلت أعلى ٢٠ عملة مشفرة مزيجًا من الأرباح والخسائر المعتدلة، مع تراجع بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة تحت مستوى ٣٢٠٠ دولار قبل أن ترتفع مرة أخرى فوق علامة السعر قبل وقت النشر.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد بدأ سعر بيتكوين اليوم عند ٣٢٢٨ دولارًا، لكن بعد ارتفاعه في منتصف اليوم عند ٣٢٧٥ دولارًا، تراجع إلى السعر الحالي عند ٣٢٣٢ دولارًا، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له عند ٣١٩١ دولارًا في وقت سابق اليوم.

وفي وقت النشر، انخفض سعر بيتكوين بنسبة جزء من واحد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، كانت الأسعار خلال اليومين الماضيين هي الأدنى، منخفضةً من أعلى مستوى أسبوعي عند ٣٦٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

أما ريبل (XRP)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد خسرت ١ في المائة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد بدأت اليوم عند ٠,٢٨٦ دولار ويتم تداولها حاليًا حول ٠,٢٨٤ دولار بعد ارتفاعها في منتصف اليوم عند ٠,٢٩٢ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، يعتبر السعر الحالي هو الأدنى، حيث كان سعر ريبل منذ سبعة أيام يبلغ حوالي ٠,٣٢ دولار.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لا تزال إيثريوم (ETH) هي العملة الثالثة من حيث القيمة السوقية، حيث خسرت أقل من نصف نسبة مئوية فقط من قيمتها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند ٨٤,٣٣ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم حول ٨٤ دولارًا مع التداول على الهامش خلال اليوم.

,على الرسم البياني الأسبوعي، فإن أسعار إيثريوم الحالية اليوم هي الأدنى. فمنذ سبعة أيام، كان يتم تداول "إثيروم" عند مستوى ٨٧ دولارًا، ثم ارتفعت لفترةقصيرة لتصل إلى ٩٨,٩٠ دولارًا يوم الأحد الماضي، ٩ ديسمبر، قبل أن تبدأ في التراجع نحو السعر الحالي.

مخطط إيثريوم على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، تشهد العديد من العملات نموًا ملحوظًا. حيث ارتفعت إيوس (EOS) ما يقرب من ٦ في المائة، في حين ارتفعت أيوتا (MIOTA) ٤,٢٩ في المائة على مدار اليوم، وداش (DASH) أيضًا ارتفعت ما يقرب من ٥ في المائة.

وكانت العملة الوحيدة بين أعلى عشرة عملات التي سجلت أكثر من ٢٪ من الخسائر هي بيتكوين س في (BSV)، حيث خسرت ما يقرب من ٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ١٣ ديسمبر، وفقًا لدراسة، ففي حين أن أسعار العملات المشفرة قد انخفضت، فإن عدد مستخدمي العملات المشفرة الذين تم التحقق من هويتهم قد تضاعف هذا العام. ويقول تحليل بلومبرغ للتقرير إن نمو قاعدة مستخدمي العملات المشفرة في الوقت الذي تتراجع فيه الأسواق "يمكن أن يشير إلى أن التعافي النهائي قد يتحقق".

وقد أخبر جيريمي أليير، الشريك المؤسس لشركة سيركل، مؤخرًا سي إن بي سي في مقابلة أنه في غضون ثلاث سنوات، ستكون بيتكوين تستحق "أكثر بكثير" مما هي عليه الآن.

وفي الوقت نفسه قامت ستيتوس Status، وهي منصة دردشة مفتوحة المصدر قائمة على إيثريوم، بتسريح ربع موظفيها مؤخرًا بسبب الانخفاض الأخير في أسعار العملات المشفرة. ففي إعلان، قال المؤسس المشارك للشركة الناشئة إن ستيتوس "أكبر بكثير مما يمكننا تحمله".