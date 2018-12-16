تقرير: جميع منصات تداول العملات المشفرة تتلاعب بأحجام التداول ما عدا منصتين

كشف تقرير صدر مؤخرا من قبل Blockchain Transparency عن الحقيقة المروعة أن معظم منصات تداول العملات المشفرة تتلاعب في أحجام التداول و ما يقارب 87 في المئة من السيولة تعتبر وهمية.

وكما هو معروف, فإن موقع CoinMarketCap لا يعد مصدراً موثوقاً للمعلومات المتعلقة بأحجام التداول في منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. ويتضح ذلك من خلال البيانات الواردة في التقرير.

حيث ركز التقرير على أفضل 25 منصة لتداول العملات الرقمية حسب موقع CoinMarketCap, وأشار التقرير إلى أن 11 منصة تسجل أكثر من 99 في المئة من حجم التداول الوهمي, و 12 منصة تتلاعب بأكثر من 75 في المئة من أحجام التداول ومنها منصات تداول معروفة مثل منصة Huobi و منصة OKEx.

(التلاعب في أحجام التداول يطلق عليه غسيل التداول (Wash Trading): وهي عندما تقوم المنصة ببيع وشراء العملات الرقمية لنفسها وإيهام المتداولين بوجود نشاط عالي في المنصة, وهي عملية غير قانونية في معظم أنحاء العالم.)

ومعظم منصات تداول العملات المشفرة تعد غير منظمة بشكل صحيح, بل إن معظمها موجود في أماكن مثل جزر كايمان حيث لا توجد لوائح تنظيمية فعلية.

أحجام التداول في بينانس وبيتفينكس

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أشار التقرير إلى أن منصة بينانس ومنصة بيتفينكس هما الأفضل من بين أكبر 25 منصة لتداول العملات الرقمية ولم تشمل أحجام التداول أي تلاعب أو أرقام وهمية.

على الرغم من اتهام منصة بيتفينكس في أكثر من مرة بالتلاعب بسعر البيتكوين عن طريق طباعة عملة الدولار الرقمي (التيثر), إلا أن التقرير أشار إلى أن بيانات المنصة تعتبر موثوقة.

أما بالحديث عن منصة بينانس, فإن المنصة أثبتت نفسها مراراً وتكراراً في عالم العملات الرقمية, كما تعهدت المنصة مؤخرا بالتبرع بجميع رسوم إضافة العملات الجديدة في المنصة للجمعيات الخيرية. كما تعمل منصة بينانس بنشاط على تطوير النظام البيئي في صناعة البلوكشين والعملات الرقمية من خلال مبادرات تعليمية و مبادرات استثمارية.

ولم يشمل التقرير المنصات الأمريكية الكبرى مثل منصة Coinbase و منصة Kraken, وذلك كونها لا تقع ضمن أكبر 25 منصة حسب بيانات موقع CoinMarketCap من ناحية أحجام التداول.

يجدر بالإشارة إلى أن عالم الكريبتو والعملات الرقمية لا يزال عالم جديد ويفتقر إلى البيانات الموثوقة والتنظيم في منصات تداول العملات الرقمية. ويطمح مجتمع العملات الرقمية إلى وجود المزيد من اللوائح التنظيمية ودخول الشركات الكبرى مثل ناسداك لإضافة المزيد من الموثوقية والشفافية في السوق.

للإطلاع على التقرير بشكل كامل.