إلقاء القبض على المدير التنفيذي لأكبر منصة تداول العملات الرقمية في رومانيا

احتجزت الشرطة الرومانية “فلاد نيستور” الرئيس التنفيذي لشركة “Coinflux” وهي أحد أكبر المنصات لتداول العملات الرقمية في رومانيا، وذلك بناء على مذكرة أمريكية تتهمه بإدارة مخطط احتيالي والقيام بجريمة منظمة وغسيل الأموال.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم نقل “نيستور” إلى مكان إقامة مؤقت في “محكمة كلوج” للاستئناف وسيتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية في المستقبل القريب، حيث حضر أربعة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيقات وهم يضغطون لتسليم “نيستور” وبدأت رومانيا مستعدة للامتثال.

وبحسب ما ورد فإن محكمة الاستئناف في “بوخاريست” تفكر في طلب تسليم الولايات المتحدة إلى “فلاد نيستور”. من المقرر أن تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا غدًا، بطلبين من وزارة العدل الأمريكية.

فلاد نيستور هو مؤسس ومدير تنفيذي لمنصة “CoinFlux” التي تأسست في عام 2015، وقام مؤخرًا بإعادة اختراع علامته التجارية وتغيير واجهة المستخدم والتصميم العام.

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وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 29 عامًا يتمتع بخبرة في المجال المالي، حيث أدار أصولًا لشركات مثل Aegon و Banca Transilvania أو BCR وهو عضو في مجموعة “Erste Group”.

تعمل شركة “CoinFlux” على تسهيل تداول العملات الرقمية للمستخدمين مع بعضهم البعض وكذلك مع العملات النقدية. وقامت المنصة بإيقاف خدمات التداول الخاصة بها ولكنها تبدو متفائلة لإعادة تشغيل العمليات في وقت قريب.

اتهام موقع CoinMarketCap بالتلاعب في أسعار عملة الريبل (XRP)

“توقعنا هو أننا سنعود لتقديم خدماتنا في غضون الأيام المقبلة. نحن ندرك أن هذه حالة مقلقة بالنسبة للأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في خدماتنا، ونؤكد لكل واحد منهم أننا سنفعل كل ما علينا لإصلاح هذا الوضع غير العادل”.. طبقًا لتعليق الشركة عبر موقعها على الانترنت.

ويُعد اعتقال “نيستور” هو الأحدث في سلسلة من العمليات الأمريكية ضد المجرمين المجهولين في أوروبا، بما في ذلك “ألكسندر فينيك” وهو مخترق روسي مزعوم بأتهامه بغسل 4 مليارات دولار من العائدات الجنائية من خلال شركة BTC-e.