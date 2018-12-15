منصة بينانس تطلق 8 مشاريع جديدة تستهدف أهم مشاكل صناعة العملات الرقمية

لقد أنشأت منصة بينانس الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية، عددًا من المبادرات المصممة لدعم مجتمع البلوكشين العالمي. والآن تركز المنصة على حل المشاكل الأكثر خطورة التي تواجه صناعة البلوكشين من خلال التركيز على التوجيه والإرشاد والتعليم.

تم إنشاء برنامج احتضان المشاريع القائمة على البلوكشين لمدة 10 أسابيع من خلال جناح المشروع التقني “Binance Labs”. وتم تصميم هذا البرنامج لمساعدة رواد الأعمال على توصيل المنتجات بملاءمة واضحة في سوق المنتجات. منذ إطلاقها في أكتوبر 2018 ، نمت حاضنة “Binance Labs” لتصبح أقوى حاضنة أعمال للمشاريع في مرحلة مبكرة.

برنامج “Binance Labs” هو برنامج مدته 10 أسابيع في الموقع مصمم لتوفير الموارد اللازمة لأفضل مطوري البلوكشين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا البرنامج تدعم الحاضنة رواد الأعمال الذين يمكنهم حل المشاكل الحرجة التي تواجه صناعة البلوكشين. على وجه الخصوص، حيث تساعد المشاركين على التركيز على منتجات التي تتعلق ببناء البنية التحتية للصناعة من مرحلة مبكرة.

وتستخدم المنصة مصطلح “BUIDL” هو مصطلح مقتبس من “أكاديمية بينانس” ومشتق أصلاً من كلمة “HODL” وهو مصطلح يشير إلى التركيز على بناء منتجك”، وذلك طبقًا لما أوضحه “إيلا تشانغ” رئيس “Binance Labs”.

اليوم، انتهى الفصل الافتتاحي في سان فرانسيسكو، وتخرج أول دفعة من مشاريع البلوكشين من برنامج الاحتضان الخاص بـ(Binance Labs). وبلغ البرنامج ذروته في يوم فقط، حيث قام كل فريق من الفرق الثمانية بالترويج لأكثر من 150 من كبار المستثمرين في سيليكون فالي.

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تم استقبال أكثر من خمسمائة مشروع للموسم الأول من برنامج الحضانة في غضون أربعة أسابيع. بعد عملية مراجعة مكثفة، والتي تطلبت الإجماع بين جميع أعضاء فريق “Binance Labs” وقد تم اختيار ثمانية مشاريع. حصلت كل شركة ناشئة على 500,000 دولار من التمويل الأولي والوصول المباشر إلى مجموعة واسعة من الموارد وقادة الصناعة والموجهين من خلال شبكة “Binance Labs”

على مدار مسار برنامج “سان فرانسيسكو” قامت سبعة من المشاريع الثمانية بإطلاق منتجات العمل وجلبت المستخدمين على متنها، وثلاثة من هذه الفرق وقعوا شراكات مدفوعة مع العملاء.

وقد نضجت الدفعة الأولى من المشاريع من حاضنة “Binance Labs” بسرعة على مدار البرنامج. وقد نمت المشاريع ، والعديد منهم قاموا بتسليم المنتجات والحصول على المستخدمين الذين يدفعون، وهم يشاركون منصة بينانس الرؤية في هذه الصناعة.

لقد كان عام 2018 عامًا للبناء وتركز على التركيز على المدى الطويل. وترغب المنصة في الاستمرار في تطوير النظام الإيكولوجي ودعم أكبر المشاريع لبناء خدمة جادة وقوية”، حسبما قال تشانجبينج تشاو (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس.

بالإضافة إلى الدعم المستمر من منصة بينانس، فإن جميع المشاريع ستتاح لها الفرصة للتقدم على خشبة المسرح في مؤتمر Binance، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 22 يناير 2019 في سنغافورة. كما أعلنت مؤسسة “Binance Labs” عن خطط لاستضافة برنامج الحضانة القادم عبر القارات الخمس، في برلين (ألمانيا) وبوينس آيرس (الأرجنتين) وهونغ كونغ (الصين) ولاغوس (نيجيريا) وسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية) وسنغافورة.

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استهداف صناعات وأسواق مختلفة

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بينما يسمح برنامج الاحتضان لـ منصة بينانس باكتشاف التقنيات الناشئة الرائدة في مجال البلوكشين، فإنه يساعد المشاركين أيضًا على فهم الملائمة المناسبة لسوق المنتجات لمشاريعهم. وذكر المتحدث الرسمي للمنصة:

“هناك مشكلتان شهدناهما في النظام الإيكولوجي، الأمر الذي ساعدنا في تطوير تصميمنا للبرنامج: عدم وجود تناسب للمنتجات في العديد من مشاريع البلوكشين، وضجيج السوق الذي يصرف المؤسسين عن مرحلة البناء والتركيز المكثف على المشاريع لتطويرها. ولكن من خلال برنامج الحضانة، يمكن للمشاريع التركيز على تطوير منتج أو خدمة فعالة مع ملاءمة سوق المنتجات في أسرع وقت ممكن.”

من خلال برنامج احتضان “Binance Labs” تقدم الشركات الأكثر شهرة في المجال لمطوّري البرامج تعليقات مباشرة استنادًا إلى احتياجاتهم، إلى جانب احتياجات المستخدمين. في المقابل ، يتم إنشاء منتجات البلوكشين الأفضل لحالات الاستخدام الصحيح.

وقد وجد “مارك مياشيتا” المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة “Akio Labs” إحدى الشركات الناشئة الثمانية من برنامج حضانة سان فرانسيسكو أن هذا الجانب مفيد بشكل خاص. وقال:

“اوصي جدًا ببرنامج الحضانة الخاص بـ”Binance Labs. في أي وقت كنا بحاجة للحصول على اتصال لشخص ما في الصناعة، كان لدى Binance Labs جهة اتصال من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، وكنا قادرين على التحدث إلى ذلك الشخص. لقد ساعدنا ذلك على تسريع تقدمنا ​​بشكل كبير. لقد تمكنا من الظهور في النشرات الإخبارية، وتمكنا من الحصول على اتصالات بالعديد من “رواد رأس المالي الأستثماري” لمعرفة ما إذا كانوا سيستخدمون منتجنا، والذي كان مفيدًا للغاية بشكل عام “.

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وتأكيدًا على هذا الشعور، أشار “روبرت ياو” مؤسس شركة Path، إلى:

“عندما سمعت لأول مرة عن برنامج احتضان Binance Labs ودعيت للتقديم، قرأت عن الأشخاص الذين كانوا ضمن الفريق وكيف نمت منصة بينانس بسرعة في فترة زمنية قصيرة. لقد كان من عدم التفكير في الانضمام. منذ الانضمام، أدركت أن جزءًا رئيسيًا من البرنامج كان أيضًا الموجهين المختلفين الذين كان بإمكاننا الوصول إليهم. لديك آراء مختلفة واستراتيجيات مختلفة وطرق تفكير فريدة. غطت المشاريع التي كانت في الحضانة الطيف بأكمله أيضًا، وهو أمر رائع حول بينانس نظرًا لأن التركيز ليس فقط على التكنولوجيا نفسها، ولكن عبر الطيف العالمي”.

بالإضافة إلى كونه موجهًا بشكل منتظم من قبل مبتكرين مثل “فيكتور رادتشينكو” مؤسس شركة Trust Trust (التي استحوذت عليها بينانس مؤخرًا) و “ليلي ليو” الشريك المؤسس لـ Earn.com (استحوذت عليها Coinbase)، وتمكن المشاركون في البرنامج من المشاركة في المحادثات الأسبوعية مع قادة مثل تشانجبنج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس.

“نحن نتصور أقوى شبكة من BUIDLers في البلوكشين لتشكيل المجال بشكل كامل وتغيير متطلبات اللعبة في المستقبل القريب. الإرشاد والتوجيه هو المفتاح” طبقًا لما قاله “تشانجبينج تشاو”.

الشركات الناشئة الثمانية من برنامج حضانة “سان فرانسيسكو” تشمل:

Akio Labs -شركة متخصصة في الإحصاءات والحصول على بيانات صناعة البلوكشين

Deaux – سوق مخصص للتنبؤات

Decore – مستضيف لشركات العملات الرقمية المحلية

Injective Protocol – المعيار الجديد للتداول اللامركزي

Nym – بناء مستقبل آمن خاص بالإنترنت يعتمد على البلوكشين

Path – لمعالجة البيانات في عالم العملات الرقمية

SafePal – محافظ رقمية سهلة الاستخدام وبسعر مناسب.

Torus – بوابة لتسجيل الدخول للتطبيقات اللامركزية Dapps