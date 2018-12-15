البنك المركزي في البحرين يصدر مسودة حول صناعة العملات الرقمية

قام البنك المركزي البحريني بإعداد مسودة تهدف إلى تنظيم الأصول الرقمية وجوانب معينة من صناعة العملات الرقمية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس مملكة البحرين كمكان إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة دورها كمركز مصرفي رئيسي في الخليج العربي.

يصدر البنك المركزي البحريني مسودة “قوانين التشفير والعملات الرقمية” حيث تم إصدار اللوائح للتشاور، وقد حدد البنك يوم 31 ديسمبر كموعد نهائي لتقديم التعليقات. تم نشر المقترحات على موقع البنك على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

تغطي القواعد الشاملة تنفيذ نظام الترخيص للشركات التي تعمل في منصات تداول العملة الرقمية. كما تم تطوير آلية إشرافية لمقدمي الخدمات الأخرى المتعلقة بأصول التشفير.

تتناول ورقة المشروع الحاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية مصالح العملاء. كما أنه يحتوي على معايير تقنية مصممة لتقليل وإدارة مخاطر الأمن السيبراني (الحاسوبي) المرتبطة بالصناعة الناشئة.

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، أوضح “خالد حمد” المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي:

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سيتناول هذا الإطار التنظيمي الطلب من السوق لهذه الخدمات والحاجة إلى الاعتراف بهذا الابتكار المالي.

وعلّق “حمد” كذلك على أن تجربة مصرف البحرين المركزي مع المشاركين في المجال المالي للبحرين كانت “نظرة ثاقبة في تشكيل هذه القواعد”. كان مسؤول البنك يشير إلى خليج التكنولوجيا المالية للبحرين، الذي أنشئ للسماح لشركات من القطاع بالعمل وتجربة الأفكار الجديدة. تحت لوائح أخف.

ما الفرق بين "العملات الرقمية" و "العملات الرقمية البديلة" و "الفورك" و "التوكن" ؟

يصدر البنك المركزي البحريني مسودة “قوانين العملات الرقمية” لتعزيز تطوير صناعة التكنولوجيا المالية وزيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، كانت المبادرة جزءًا من الجهود المبذولة لتقليص الإنفاق الحكومي من خلال تطبيق تكنولوجيا مالية جديدة. في البحرين حيث ترى أن هناك فرصة لاستعادة مكانتها كمركز إقليمي للأعمال المصرفية.

أصبح خليج البحرين مركزًا للتكنولوجيا المالية، الذي تم إنشاؤها في فبراير من هذا العام، موطنا لحوالي 30 شركة تعمل مع العملات المشفرة، والمدفوعات الرقمية و البلوكشين والتقنيات المالية. كما يستثمر اللاعبون الآخرون في الخليج العربي، بما في ذلك أبو ظبي ودبي، بشكل كبير لدعم نمو الشركات الناشئة في التكنولوجيا.

لكن في الوقت الذي يعمل فيه مصرف البحرين المركزي على تبني أنظمة خاصة بعمليات تشفير خاصة غير مركزية، أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة النقد العربي السعودي عن خطط لإصدار عملة رقمية تسيطر عليها الحكومة. سيتم استخدام العملة الجديدة “المدعومة من قبل البلوكشين” لتحسين كفاءة المعاملات عبر الحدود بين الدولتين المتجاورتين.