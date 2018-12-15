ثاني أكبر بورصة ألمانية تدخل عالم العملات الرقمية

تعمل “بورصة شتوتجارت” الألمانية، بالتعاون مع “SolarisBank ” على تطوير نظام منصة تداول العملات الرقمية التي سيتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2019.

ووفقًا لإعلان مجموعة “بورصة شتوتجارت”، حيث سيقوم “SolarisBank” بتوفير منصة لتداول العملات الرقمية مع الخدمات المصرفية الضرورية.

“ألكسندر هوبتنر” الرئيس التنفيذي لشركة Boerse Stuttgart قال عن المشروع الجديد:

“مع توليفة من التكنولوجيا والخبرة المصرفية، تعتبر شركة “SolarisBank” شريكًا كبيرًا لنا لتقديم خدمات مركزية مميزة في عالم الأصول الرقمية, بدعم من شبكة البلوكشين التابعة لشركة “SolarisBank” في التداول سيساعدنا في وضع معايير جديدة للشفافية والموثوقية.”

وقد أضاف “رولاند فولز” الرئيس التنفيذي لـ “بنك سولاريس” ما يلي:

تتشارك Boerse Stuttgart Group و SolarisBank في الطموح لتشكيل مستقبل الصناعة المالية. يعتبر مكان التداول الموثوق به والأداء مساهمة أساسية في رؤيتنا المشتركة لعالم مالي هجين مع كل من معاهدات الأموال النقدية والرقمية “العملات المشفرة”. نحن سعداء للغاية لأن “بورصة شتوتجارت” قد اختارت شبكة البلوكشين الخاصة بنا و اعتبار كلًا من Peter Grosskopf و Michael Offermann شريك موثوق به.

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امكانيات منصة مشاريع الـICO

سيقدم فريق “بورصة شتوتجارت” في البداية إمكانية التداول بالعملة النقدية المحلية مثل البيتكوين (BTC) و الإيثيريوم (ETH). هناك أيضًا منصة مخصصة للاكتتابات أو ما يعرف [ـ “طرح أولي للعملات الرقمية ICO“. ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التعامل مع الرموز المميزة كأوراق مالية أو يستمر تداولها كعملة مشفرة.

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سيتمكن المستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات من التداول على النظام الأساسي الذي سيكون لديه أيضًا طلبات أوامر مفتوحة لتقديم معلومات في الوقت الفعلي عن الطلبات الحالية. وهذا بدوره يعطي رؤية واضحة لأوضاع السوق الحالية في جميع الأوقات. يسعى المشروع التجاري الجديد إلى تنظيمه كمرفق تجاري متعدد الأطراف (MTF).

بورصة شتوتغارت هي ثاني أكبر بورصة في ألمانيا. تقدم الشركة تداول الأصول الاستثمارية التقليدية مثل الأسهم والمشتقات المالية السندات ووحدات صناديق الاستثمار وشهادات المشاركة في الربح. وتأتي “بورصة شتوتغارت” في المرتبة العاشرة بين الصادرات الأوروبية بحجم تداول بلغ 81 مليار يورو عبر جميع فئات الأصول في عام 2017.

“بنك سولاريس” هو أول منصة للخدمات المصرفية المتخصصة في مجال التشفير والعملات الرقمية. لديه ترخيص مصرفي كامل ويسمح للشركات بتقديم منتجاتها المالية الخاصة بها من خلالهم. يوفر البنك الذي تأسس في عام 2016 نظامًا إيكولوجيًا متطورًا للغاية للجهات المالية والشركات والبنوك والشركات.