بيتكوين، ريبل، إيثريوم، ستيلر، إيوس، بيتكوين كاش، لايتكوين، بيتكوين إس في، ترون، كاردانو: تحليل للأسعار بتاريخ ١٤ ديسمبر

تام شمس - السبت 15 ديسمبر 2018 07:58 صباحاً - تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي".

خسر الكثير من مستثمري العملات المشفرة مبلغًا هائلًا من المال هذا العام. وتهدد القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة بالهبوط دون علامة ١٠٠ مليار دولار. وبخلاف الأصول التقليدية، لا يوجد معيار محدد للوصول إلى قيمة عادلة للعملات المشفرة. وقد اقترح العديد من الخبراء العديد من الطرق المختلفة لتحديد التقييم.

حيث يعتقد أحد مؤيدي بيتكوين الأكثر شعبية والمؤسس المشارك لمؤسسة فندسترات غلوبال أدفيزرس، توماس لي، أن القيمة العادلة لبيتكوين تتراوح بين ١٣٨٠٠ دولار و١٤٨٠٠ دولار. ويتوقع أن يرتد السعر إذا تم احتضان فئة الأصول على نطاق واسع وزاد اعتماد المستخدم.

وبعد السوق الهبوطية لهذا العام، يتوقع المرء من المالكين الحاليين التخلي عن فئة الأصول. ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل أن عدد مستخدمي العملات المشفرة المتحقق من هويتهم قد تضاعف في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام - من ١٨ مليون إلى ٣٥ مليون. فهل هذه إشارة على انتعاش محتمل في المستقبل القريب؟

لنلق نظرة على المخططات ونحاول التنبؤ بما إذا كان السعر سينخفض ​​أم يرتفع من المستويات الحالية.

سعر بيتكوين مقابل الدولار

يعتبر الارتداد الضعيف عند إعادة اختبار مستوى الدعم المنخفض أو الدعم النقدي مؤشرًا هبوطيًا. وهو يعني أن السعر لم يصل بعد إلى مستوى جذاب للمشترين. واليوم، انخفض سعر بيتكوين بسهولة إلى أدنى مستوى سنوي له عند ٣٣٢٩,٠٥ دولار وأدنى سعر جديد إلى ٣٣٠٧,٠٢ دولارات.

فإذا ارتد زوج بيتكوين مقابل الدولار من الدعم الحالي واختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، فسيكون ذلك علامة إيجابية. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع إلى ٥٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، إذا ظهر الارتداد من المستوى الحالي ضعيفًا، فمن المحتمل أن يحدث انخفاض من ٣٣٠٧,٠٢ دولارات. والدعم التالي على الجانب السلبي هو ٣٠٠٠ دولار. وعلى الرغم من أن ٣٠٠٠ - ٣٥٠٠ دولار هي منطقة دعم قوية، إلا أننا ما زلنا لم نرَ أي علامات على الشراء. فإذا تم كسر ٣٠٠٠ دولار، فقد يدعو ذلك إلى المزيد من البيع، مما يغرق العملة الرقمية إلى ٢٤١٦,٥٢ دولارًا.

والمؤشر الوحيد الصاعد هو الاختلاف الإيجابي على مؤشر القوة النسبية، ولكن إذا لم يتحرك السعر للأعلى، فقد يتحول إلى فخ هبوطي.

سعر ريبل مقابل الدولار

كانت ريبل تحتفظ بالدعم البالغ ٠,٢٨٦٠٠ دولار في الأيام السبعة الماضية، لكنها لم تتمكن من تحقيق ارتداد ذي معنى.

وقد أدى الفشل في الارتداد إلى زيادة احتمال حدوث انهيار للدعم. وكل من المتوسطات المتحركة في انخفاض، ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع. وهذا يشير إلى أن البائعين لديهم اليد العليا.

والمستوى التالي الذي تجب مراقبته على الجانب السلبي هو ٠,٢٤٥٠٨ دولار. فإذا لم يصمد هذا الدعم أيضًا، فقد يمتد الاتجاه الهبوطي إلى ٠,١٥ دولار. وستكون الإشارة الأولى للتغير المحتمل في الاتجاه هي اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. وفوق هذا المستوى، قد يشهد زوج ريبل مقابل الدولار بعض عمليات الشراء وقد يصل إلى ٠,٤ دولار.

ويمكن للمتداولين الذين يمتلكون صفقات شراء الاحتفاظ بصفقاتهم. وسوف ندلو بدلونا بشأن إذا ما كنا سنستمر في الاحتفاظ أو البيع في تحليلنا التالي.

سعر إيثريوم مقابل الدولار

كانت إيثريوم متشبثة بأسفل النطاق بين ٨٣ - ١٠٢,٥ دولار. وهذا يدل على عدم وجود شراء حتى في المستويات الحالية. ومن المرجح أن يجذب الفشل في الارتفاع خلال الأيام الثلاثة الماضية البائعين.

وسوف يعمل الهبوط والإغلاق (الإطار الزمني بالتوقيت العالمي المنسّق) تحت مستوى ٨٣ دولارًا على استئناف الاتجاه الهبوطي ويمكنه إغراق زوج إيثريوم مقابل الدولار إلى مستوى الدعم التالي عند ٦٦ دولارًا.

وستتمثل الإشارة الأولى لنهاية البيع المستمر في موجة ارتفاع مستمرة فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. وحتى ذلك الحين، سيتم البيع عند كل ارتفاع.

سعر ستيلر مقابل الدولار

بعد التراجع لمدة يومين، استأنفت ستيلر اتجاهها الهبوطي وسجلت أدنى مستوى سنوي جديد. وتؤكد المتوسطات المتحركة المنحدرة للأسفل ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع أن مسار المقاومة الأقل هو الاتجاه الهبوطي.

والدعم التالي على الجانب السلبي هو ٠,٠٨ دولار. مع ذلك، في الاتجاه الهبوطي القوي، من الصعب أن نحدد تشكيل القاع حيث يستمر السعر في الانخفاض من خلال مستويات الدعم بسهولة.

وستكون أول إشارة على انعكاس الاتجاه هي عند استمرار زوج ستيلر مقابل الدولار فوق مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يمتد الانسحاب إلى ٠,١٨٤ دولار. ويجب على المتداولين الابتعاد عن الصفقات الطويلة حتى يؤكد السعر تشكيل قاع.

سعر إيوس مقابل الدولار

على الرغم من أن إيوس لا تزال في اتجاه هبوطي، فقد تم تداولها بالقرب من مستوى المقاومة ٢,١٧٣٣ دولار للأيام الخمسة الماضية. وهذا يدل على بعض الشراء في الزوج. ومع ذلك، إذا لم ينجح المضاربون على الصعود في تجاوز مستوى المقاومة بسرعة، فإن ذلك سيدعو إلى البيع.

ويمكن أن يعمل الارتفاع فوق ٢,١٧٣٣ دولار إلى الوصول إلى مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، والذي من المحتمل أن يكون بمثابة مقاومة قوية. وسيكتسب الانتعاش قوة زخم إذا نجح المضاربون على الصعود في الحفاظ على السعر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا.

وعلى الجانب السفلي، سيؤدي الانخفاض دون أدنى مستوى تم تسجيله يوم ٧ ديسمبر عند ١,٥٥ دولار إلى استئناف الاتجاه الهبوطي الذي قد يصل إلى ١,٢ دولار. ويجب على المتداولين انتظار إظهار زوج إيوس مقابل الدولار لإشارة على انعكاس الاتجاه قبل محاولة التداول فيه.

سعر بيتكوين كاش مقابل الدولار

بعد التداول في نطاق ضيق لمدة خمسة أيام، استأنفت بيتكوين كاش اتجاهها الهبوطي وقدمت مستوى منخفضًا جديدًا يوم ١٨ ديسمبر.

ويتجه المتوسطان المتحركان للأسفل، ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. ولم يكن هناك تراجع كبير منذ اكتسب الاتجاه الهبوطي زخمًا في ١٩ نوفمبر. وهذا يشير إلى أن المضاربين على الانخفاض لديهم السيطرة الكاملة. ويمكن الآن أن يدخل زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار في مرحلة تصحيح إلى ٧٢,٣٩ دولارًا.

ويجب على المتداولين الانتظار حتى انتهاء الانخفاض ظهور إشارة على انعكاس الاتجاه قبل إنشاء صفقة طويلة على الزوج.

سعر لايتكوين مقابل الدولار

تراجعت لايتكوين مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها عند ٢٣,١ دولارًا. وعلى الرغم من أن المضاربين على الارتفاع يدافعون عن مستوى الدعم، إلا أنهم إذا لم يتمكنوا من دفع السعر فوق ٢٩,٣٤٩ دولارًا خلال الأيام القليلة القادمة، فمن المحتمل أن يحدث انخفاض جديد. ومستوى الدعم التالي هو ٢٠ دولارًا.

وتظهر المتوسطات المتحركة في الاتجاه الهبوطي ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع أن المضاربين على الانخفاض يمتلكون السيطرة الكاملة. وهناك شعاع صغير من الأمل في تشكيل القاع عند المستويات الحالية وهو الاختلاف الإيجابي على مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، لهذا السبب، سيتعين على زوج لايتكوين مقابل الدولار الاحتفاظ بمستواه أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. وحتى ذلك الحين، نقترح أن يظل المتداولون على الهامش.

سعر بيتكوين إس في مقابل الدولار

بعد التداول داخل النطاق منذ ٢٦ نوفمبر، انخفضت بيتكوين إس في لتهبط دون مستوى الدعم عند ٨٠,٣٥٢ دولارًا يوم ١٣ ديسمبر. وما لم يقم المضاربون على الصعود بعكس نطاق الدعم السابق وتحويله إلى مستوى المقاومة عند ٨٠,٣٥٢ دولارًا، فمن المرجح أن ينقض البائعون عليه. أما الهدف الأدنى التالي فهو إعادة اختبار قاع ٢٣ نوفمبر عند ٣٨.٥٢٨ دولارًا، مع دعم ثانوي محتمل عند ٥٧ دولارًا.

وستكون أول إشارة للقوة عندما يرتفع زوج بيتكوين إس في مقابل الدولار مرة أخرى إلى النطاق. وعلى الرغم من تداول العملة الرقمية حاليًا فوق أدنى مستوياتها، إلا أن لها تاريخ تداول قصير. وبالتالي، فإننا نقترح على المتداولين الانتظار حتى يتم تشكيل فرصة شراء جديدة قبل شرائها.

سعر ترون مقابل الدولار

تواصل ترون التداول داخل المثلث المتماثل. ويدافع المضاربون على الصعود عن دعم المثلث، في حين أن المضاربين على الانخفاض لا يسمحون بالخروج منه.

وسيتم تحديد الجزء التالي من هذه الحركة بعد الارتفاع أو الانخفاض من المثلث. ويمكن أن يؤدي الاختراق إلى ارتفاع إلى ٠,٠١٨٣ دولار، والذي من المرجح أن يكون بمثابة مقاومة قوية.

ومن ناحية أخرى، إذا انخفض زوج ترون مقابل الدولار دون المثلث، فسوف يتم استئناف الاتجاه الهبوطي. وعلى الرغم من أن هدف النمط المحدد للانهيار هو ٠,٠٠٥٥٤١٣٣ دولار أمريكي، إلا أننا نتوقع بعض الدعم عند ٠,٠٠٨٤٤٤٧٩ دولار. ويجب على المتداولين انتظار الارتفاع والإغلاق فوق المثلث لبدء أي صفقات شراء.

سعر كاردانو مقابل الدولار

من المحتمل أن يجذب فشل كاردانو في الارتفاع إلى النطاق السابق عمليات البيع. وسيحاول المضاربون على الانخفاض الآن الهبوط دون الدعم عند ٠,٠٢٧٢٣٧ دولار والانزلاق نحو الدعم التالي عند ٠,٠٢٥٩٥٤ دولار.

ومن ناحية أخرى، إذا ارتد زوج كاردانو مقابل الدولار من قاع ٧ ديسمبر، فقد يظل محدودًا بالنطاق لبضعة أيام أخرى. وستكون أول إشارة للشراء عندما يكون السعر مستقرًا فوق ٠,٠٣٥ دولار. كذلك يمكننا أن نتوقع أن يحقق الانتعاش قوة دفع إذا قام المضاربون على الصعود بالارتفاع فوق مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا والحفاظ عليه لمدة ثلاثة أيام. وحتى ذلك الحين، فإن الطريق الأقل مقاومة هو الجانب السلبي.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي". ويتم توفير الرسوم البيانية للتحليل من منصة "تردينغ فيو".