بنك البحرين المركزي ينشر مسودة اللائحة التنفيذية للأصول المشفرة

تام شمس - السبت 15 ديسمبر 2018 07:58 صباحاً - أصدر البنك المركزي في البحرين مسودة اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز يوم الجمعة ١٤ ديسمبر.

ووفقًا لرويترز، قال البنك المركزي إنه أصدر مسودة قواعد تشاور لمشغلي منصات الأصول المشفرة، مع تقديم لوائح للترخيص والإشراف على خدمات الأصول المشفرة.

وبحسب ما ورد أعلن البنك المركزي البحريني أن اللوائح المقترحة تشمل "تدابير لحماية مصالح العملاء ومعايير التكنولوجيا وإدارة مخاطر الأمن السيبراني".

وقد أعلنت البحرين لأول مرة موقفها الإيجابي تجاه بلوكتشين منذ أكثر من عام. وفي ذلك الوقت، وصف خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البلاد، التكنولوجيا بأنها "فرصة كبيرة للبحرين".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نوفمبر الماضي، أطلق معهد البحرين للمصارف والتمويل "أكاديمية بلوكتشين" الخاصة به. وستوفر الأكاديمية المنشأة حديثًا دورات في ثلاثة مجالات كفاءة لتكنولوجيا بلوكتشين: التطوير والتنفيذ والاستراتيجية.

كما أبدى عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون المياه والكهرباء في البحرين، نظرة إيجابية حول التكنولوجيا في سبتمبر، قائلًا إن "قدرة بلوكتشين على حماية بيانات المستخدم هي علامة حقيقية للتقدم".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، فقد اقترح البنك المركزي الهولندي أيضًا ترخيص مزودي خدمة العملات المشفرة.