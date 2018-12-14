ما هي توقعات الشهر الحالي في صناعة العملات الرقمية والعقود الآجلة؟

بالنظر إلى تاريخ العقود الآجلة نجد أنه تم اختراع العقود الآجلة في الأساس ليتمكن المزارعين والتجار من التحوط تجاه التكاليف قبل الانخراط في مشروع معين.

على سبيل المثال، تخيل أنك تريد حفر واستخراج النفط وأنت تعرف تكاليف الإنتاج الخاصة بك بشكل أو بآخر ولكن لا ترغب في المخاطرة بأن ينخفض ​​السعر في الوقت الذي تحصل فيه على برميل جاهز للبيع. أنت ببساطة تشتري عقدًا مستقبليًا للنفط قبل الشروع في المشروع من أجل تأمين أرباحك مقدمًا.

بينما يذهب العالم إلى الأمام أكثر نحو رقمنة الأصول المالية، فإن خدمة قفل الأسعار في المستقبل للبيتكوين و الايثيريوم يمكن أن تصبح أساسية لرجال الأعمال. لذا تطلب لجنة تداول السلع في الولايات المتحدة الأمريكية الآن من المجتمع المحلي المساعدة في فهم احتياجات الصناعة حتى يتسنى لها استيعابها.

في ظل حالة الهبوط التي يشهدها سوق العملات الرقمية هل وجدنا أخيرا القاع؟

يبدو أن ارتفاع الأسهم العالمية يوم يوم الاربعاء قد توقف اليوم. تظهر المؤشرات اليوم باللون الأخضر، ولكن قد يتلاشى ذلك. مع جميع التعليقات الأخيرة من الاقتصاديين حول الكيفية التي قد تنتهي بها الدورة قريبًا أو أننا قد نتجه إلى أزمة أخرى، يصعب على المتداولين شراء أي زخم صعودي في الوقت الحالي.

كما يختبر النفط الخام أدنى المستويات في الوقت الحالي، وإذا تمكن من اختراق مستوى 50 دولار للبرميل، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار.

مشروع White Rabbit: صناعة المحتوى المرئي يدخل عالم البلوكشين

في الوقت الذي تقرأ فيه هذا المقال، من المحتمل أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم مؤتمره الصحفي بالفعل.

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في الوقت الحالي، التوقعات هي أنها سوف تستمر في تخفيف برنامج التيسير الكمي أو ربما إنهاء كل ذلك معا. على الرغم من أنه من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة لمدة عام آخر أو أكثر، يبدو من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يتابع خطوات البنك الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

كانت الأموال تتدفق بحرية في الأسواق العالمية على مدار العقد الماضي وسيكون من المثير للاهتمام للغاية معرفة ما يحدث عندما يبدأ التشديد على هذه الأموال مرة أخرى.

عالم التشفير والعملات الرقمية

مع كل التقدم في صناعة التشفير والعملات الرقمية في الآونة الأخيرة، من الصعب للغاية فهم سبب انخفاض الأسعار خلال الشهر الماضي.

هنا يمكننا رؤية الهبوط الهائل في البيتكوين الذي كان يحدث منذ 14 نوفمبر. من أعلى مستوياته على الإطلاق إلى القاع الجديد من بيتكوين يوم الجمعة الماضي، انخفضت العملة بإجمالي 84٪ وهو أكثر أو أقل تماشياً مع مستوى الارتداد الذي شهده الأصل الرقمي في الدورات السابقة.

هل كان ارتفاع سعر البيتكوين الكبير العام الماضي سببه مجرد حماسة المستثمرين

كما ناقشنا سابقا عندما كسر سعر البيتكوين مستوى 5000 دولار، فإن مساحة الدعم الحالية تتراوح بين 3000 و 3500 دولار. لذلك نحن سنظل في هذا الإطار كثيرًا في الوقت الحالي.

قد يؤدي الهبوط المستمر إلى المزيد من البيع وانخفاض قيمة العملة بشكل أدنى. ومع ذلك، فإن الدفع القوي صعودًا من هذه المستويات قد يؤدي بالفعل إلى تحويل المعنويات وتغيير الاتجاه.

ومع ارتفاع عدد البائعين على المكشوف في مختلف منصات تداول العملات الرقمية في الوقت الحالي، قد يؤدي إلى ارتفاع صغير إلى التأثير على الضغط القصير في السوق. تخيل مثل هذا الضغط على المستوى الذي سيجلبنا بثبات فوق 5000 دولار. من المحتمل جدا أن يتم تفسير مثل هذه الخطوة في الإدراك المتأخر على أنها الاستسلام الذي كان ينتظره الجميع.

أعتقد أننا سنكون في حاجة إلى الانتظار لنرى كيف سيحدث ذلك.