البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتزمان تطوير عملة مشفرة مشتركة للمعاملات بين البنوك

تام شمس - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:05 صباحاً - يتعاون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) لإصدار عملة مشفرة مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين. هذا وقد أفادت صحيفة "غلف نيوز" التي تصدر باللغة الإنجليزية في دبي عن هذا التعاون يوم ١٢ ديسمبر.

وقد قال مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي الإماراتي، خلال اجتماع حول المعايير المصرفية العالمية وتنظيم المنطقة العربية:

"ربما تكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون السلطات النقدية من مختلف البلدان حول هذا الموضوع ونأمل أن يعزز هذا الإنجاز تعاونًا مشابهًا في منطقتنا".

ومع ذلك، أشار المنصوري إلى أن هذه "مجرد دراسة" وأنهم "لم يتعمقوا فيها". ومن المفترض أن تُستخدم العملة الرقمية قيد التطوير بين البنوك فقط. ووفقًا لما قاله المنصوري، فإن هذا سيكون "أكثر فعالية بكثير".

وأضاف المنصوري أن التطور الأخير في التكنولوجيا المالية يجلب كلًا من التحديات والفرص. والمفتاح، وفقًا له، هو المنظمين الذين يفهمون بشكل أفضل المخاطر وأفضل الطرق للتخفيف منها.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في بداية شهر أكتوبر، فإن العملة الرقمية المدعومة من قبل حكومة دبي ستحصل على نظام الدفع الخاص بها. وبالتالي، سيتمكن المستهلكون المحليون من استخدام العملة الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات.

كما أجرى سوق أبو ظبي العالمي مؤخرًا اختبارًا لنظام اعرف عميلك (KYC). وأفادت التقارير أن المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي التي عُقد في المنطقة الحرة الدولية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة كانت ناجحة.