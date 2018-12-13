تقرير: 80 في المئة من محافظ البيتكوين تحتوي على أقل من 100 دولار

لقد استمر هبوط سعر البيتكوين وسوق العملات الرقمية والذي يقضي على كل المكاسب تقريبًا لمدة عام كامل.

وجد تقرير جديد تم نشره من قبل شركة أبحاث الأصول الرقمية “Delphi” أن 22.9 مليون عنوان من محافظ “البيتكوين” تحتفظ حاليًا ببعض وحدات البيتكوين.

وبشكل غير مريح، ما يقرب من نصفها تحتوي على أقل من 0.001 وحدة بيتكوين (3.40 دولار)، وحوالي 90% منها تمتلك أقل من 0.1 بيتكوين (340 دولار).

وذكر التقرير أن الإحصائية الواقعية هي أن 20٪ فقط من عناوين محافظ البيتكوين تحتوي على أكثر من 100 دولار من وحدات البيتكوين.

نعم، وهذا يعني أن 80٪ من عناوين محافظ البيتكوين تمتلك أقل 100 دولار (375 ريال سعودي). في حين أن هناك بالتأكيد أكثر من 1.5 مليون عنوان لمحافظ البيتكوين يحتوي على أكثر من 1000 دولار من عملة البيتكوين، وذلك يمثل أقل من 7% من جميع عناوين محافظ البيتكوين الموجودة.

بالمقارنة، هناك فقط 588 عنوانًا يحتوي على أكثر من 10 ملايين دولار من من عملة البيتكوين.

تسيطر الطبقة الوسطى من مالكي البيتكوين على وحدات البيتكوين BTC أكثر من أي طبقة أخرى.

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حللت “Delphi” كذلك أرصدة عناوين البيتكوين في مجموعات. هذا يعطينا نظرة ثاقبة على نسبة العرض من البيتكوين التي تسيطر عليها كل شريحة من السوق.

في الوقت الحاضر، تمتلك العناوين التي تحتوي على ما بين 10 و 100 بيتكوين (34 ألف دولار – 340 ألف دولار) 25% من البيتكوين المتداولة.

المجموعة الأولى هي عناوين محافظ البيتكوين ذات الأرصدة التي تتراوح من 100,000 إلى 1,000,000 بيتكوين (341 مليون دولار – 3.4 مليار دولار).

من اللافت للنظر أن هذه العناوين لا تكاد تسيطر على ثلاثة بالمائة من إجمالي كميات البيتكوين.

وتؤكد هذه البيانات بالفعل الأبحاث السابقة التي كشفت عن أن أكثر من نصف وحدات البيتكوين المتداولة يتم التحكم فيها من خلال محافظ ذات أرصدة تفوق 200 وحدة من البيتكوين BTC.

في ذلك الوقت، كانت تلك العناوين تستحق 1.25 مليون دولار. الآن ، تبلغ قيمة كل منهما 680.000 دولار فقط.