شركة إماراتية تتعاون مع الريبل لإطلاق نظام التحويل الدولي في الربع الأول لعام 2019

أعلنت أحد أكبر شركات تحويل الأموال في الإمارات العربية المتحدة, الإمارات للصرافة, عن تعاونها مع شركة الريبل لإطلاق نظام مدفوعات يعتمد على تكنولوجيا البلوكشين بحلول الربع الأول من العام المقبل.

ووفقاً لتقرير صادر عن رويترز اليوم, قال الرئيس التنفيذي للشركة, بروموث مانغاث, إنه يتوقع أن يبدأ العمل بدعم من بنك أو بنكين في آسيا لإستخدام شبكة المدفوعات RippleNet.

ومع وجود عدد كبير من العمال الآسيويين في الإمارات العربية المتحدة, يمثل هذا الأمر جزء كبير من تدفق التحويلات الدولية. ووفقاً للتقرير فإن التحويلات إلى الهند تشكل 36.7 في المئة من إجمالي التحويلات, وباكستان تستحوذ على 8.8 في المئة.

ويشير موقع الإمارات للصرافة أنها مرتبطة بأكثر من 140 بنكا ولديها تواجد في 31 دولة حول العالم, إلا أنها ترغب في تبني تكنولوجيا البلوكشين ببطء.

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وذكرت الإمارات للصرافة عن رغبتها في التعاون مع شركة الريبل لأول مرة في فبراير الماضي, حيث تهدف الشركة إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالمعاملات الدولية.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة الريبل عقدت العديد من الشراكات مع المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم لتقديم خدمة التحويل المالي الدولي عبر تكنولوجيا البلوكشين, وشملت بنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة CIBM المصرفية في ماليزيا.

يعتبر سوق التحويلات الدولية أحد الأسواق الأكثر نمواً, حيث قام المهاجرون بتحويل 256 مليار دولار لعائلاتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لوحدها, وفقا لآخر تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي, من المتوقع أن تبلغ التحويلات العالمية مبلغ 642 مليار دولار بنهاية العام الحالي.