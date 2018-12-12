مؤسس الكاردانو (ADA): سيتم معاقبة مشروع “إيوس” EOS قانونياً من قبل SEC

صرح مؤسس مشروع الكاردانو (ADA), تشارلز هوسكينسون, بأن مشروع “إيوس” EOS سيواجه حملة من قبل المنظمين وخصوصا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC, فيما يخص الطرح الأولي للمشروع والذي استطاع جمع 4 مليار دولار.

ووصف تشارلز عملية الطرح الأولي ICO الخاص بمشروع “إيوس” EOS بأنها عملية فاضحة, وتوقع أنه سيتم اتخاذ بعض الخطوات العقابية ضد شركة Block.One فيما يخص عملية جميع المساهمات والأموال.

وشرح تشارلز بأن عملية البيع الجماعي لـ عملات EOS قامت بالعديد من المخالفات ضد الأنشطة المالية التي تضر بمصالح المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية, ولذلك يعتقد بأنه سيتم معاقبتهم قريباً.

ويرى مؤسس مشروع الكاردانو (ADA), بأن عملية الطرح الأولي لمشروع EOS شملت العديد من الأخطاء الأساسية والقانونية, بالإضافة إلى عدم احترام المشروع للمستثمرين من وجهة نظر تشارلز, واضاف بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحاجة إلى اتخاذ قرار تنظيمي حيال ذلك.

عملية الطرح الأولي لمشروع EOS

مقالات ذات صلة

يجدر بالإشارة إلى أن مشروع EOS قام بجمع أكثر من 4 مليار دولار من خلال عملية الطرح الأولي ICO التي انطلقت العام الماضي, واستمرت العملية لمدة عام كامل مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث جمع الأموال في صناعة العملات الرقمية.

ولكن عانى مشروع EOS العديد من المشاكل في الأشهر السابقة, ولعل أولها هو الإطلاق الفوضوي للشبكة الرئيسية Mainnet. وفي وقت لاحق من نفس الشهر نجح هاكرز للوصول إلى بيانات مستخدمي EOS و ارسال رسائل بريدية احتيالية لهم.

علما بأن كل من شبكة EOS و شبكة الكاردانو هي منصات قائمة على شبكة البلوكشين ومصممة لتوفير طبقة أساسية للمطورين لبناء تطبيقات لامركزية (dApps) التي يمكن أن يتم استخدامها من قبل المستخدمين العاديين.

وتمكن مشروع الكاردانو من جمع 63 مليون دولار في مرحلة الطرح الأولي للعملات ICO, في نهاية عام 2016. وصرح تشارلز بأنه لا يعتقد بأن المشروع سوف يواجه أي مشاكل قانونية كون عملية الطرح الأولي استهدفت المستثمرين الصينيين والكوريين واليابانيين وتمت وفقاً للوائح المالية المحلية.