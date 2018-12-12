لماذا قد يستمر هبوط سعر البيتكوين وسوق العملات الرقمية؟

يتم تداول البيتكوين اليوم مقابل ما يزيد قليلا عن 3300 دولار. هذا أقل بـ 300 دولار مما كانت عليه العملة قبل أيام قليلة ، وأدنى ما كانت عليه في حوالي 15 شهرًا.

في حين أن أي شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة في مجال العملات الرقمية، إلا أن عملة البيتكوين لم تقدم مؤشرات إيجابية على المدى القصير حتى الآن.

يقول ستيفن إنيس – رئيس قسم التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “أونادا” – إن البيتكوين لم يقدم بعد أي حالات استخدام كبيرة، وبالتالي فإن السوق الهابط لم ينتهي بعد. وعلق قائلًا:

“لقد ذهب البيتكوين أبعد بكثير مما كان متوقع له. لقد كانت سنة كارثية بالنسبة إلى العملات الرقمية، وكل المؤشرات تشير إلى أن السوق الهابط الحالي قد ينتقل من سيئ إلى أسوأ مع عدم وجود أسباب جوهرية أو أساسية لتغيير ذلك, بشكل أكبر عندما يكون الدعم الوحيد المقدم هو خط متعرج على الرسم البياني المحلل.”.

المستثمر بوبي لي – الذي شارك في تأسيس أحد منصات تداول العملات الرقمية “بيتكوين” والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها – علق مؤخراً على ما يمكن أن تذهب إليه بيتكوين مع تكرار تاريخها السابق. ويقول أن البيتكوين قد ينخفض ​​بمقدار 1000 دولار أو أكثر قبل أن يشهد أي تعافي جاد:

منصة Opporty: الخدمات الرقمية للمشاريع الصغيرة على البلوكشين

“إذا كان التاريخ يتكرر تمامًا، فإن سوق العملة التي تتعامل مع البيتكوين ستنخفض إلى 2500 دولار في الشهر المقبل في يناير 2019 ومن ثم يبدأ الصعود القادم في أواخر عام 2020 ثم يصل الذروة في ديسمبر 2021 إلى 333,000 دولار ، ثم يتراجع إلى 41,000 دولارًا أمريكيًا. في يناير من عام 2023.”

تقلبات عملة البيتكوين BTC

من المحتمل أن يكون البيتكوين قد انخفض هذا العام لأسباب عديدة، وأكبرها هو التقلبات, في حين أن البيتكوين و العملات الرقمية بشكل عام معروفان بطبيعتهما المتذبذبة وتقلبات الأسعار، لم يكن بوسع أي شيء إعداد مستثمري بيتكوين للإنهيارات التي حدثت هذا العام.

مقالات ذات صلة

إن الانخفاض من أكثر من 19,000 دولار إلى أقل من 3,300 دولار في وقت النشر هو خسارة كبيرة، وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن البيتكوين قد وصل إلى أدنى مستوى تقلب له في السنوات، فإن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، خضعت عملة البيتكوين لفترة قوية من التطور لم يعد ينظر إليها كوسيلة للدفع أو وحدة قياسية للاستثمار. من المحتمل أن يكون الطريق الطويل نحو صندوق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) حيث تم فتح وأغلاق عدة أبواب على مدار الأشهر القليلة الماضية. وعادةً ما تستغرق هذه التغييرات على نطاق واسع وقتًا طويلاً وتغيّر الأصل المعني إلى درجة أنه لا يمكن التعرف عليه تقريبًا، والذي حدث إلى حدٍ ما مع البيتكوين.

ساعات قليلة على إعلان قرار الـ SEC حول 9 صناديق مؤشرات البيتكوين المتداولة (ETF)

تأخر قرار لجنة الأوراق المالية فيما يخص صندوق تداول البيتكوين ETF

لم تعلن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قرارًا فيما يتعلق بـ صندوق تداول البيتكوين (ETF) المقدم من مؤسسة VanEck SolidX والتي يقول البعض إنها لا تزال تملك أفضل فرصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموافقة. بعد عدة تأجيلات،

استقرت هيئة الأوراق المالية والبورصة في نهاية شهر ديسمبر على اتخاذ قرار بشأن صندوق المؤشرات المتداولة، وعلى الرغم من تأجيل القرار مرة أخرى. يمكن الآن أن يتطلع المتحمسون إلى فبراير 2019 بشأن قرار لجنة البورصة، وحتى ذلك الحين، من سيقول أنه لن يتم تأجيله مرة أخرى؟ استمرت هذه السلسلة لفترة طويلة … لماذا يتم كسرها الآن؟

يعتقد البعض عموما أن العملة المشفرة لا تزال في مرحلة غير مستقرة وبالتالي يتطلب الكثير من العمل قبل أن يصبح صحيحا بما فيه الكفاية لكسب الاهتمام والأضواء التي تستحقها.

الجانب الإيجابي

ومع ذلك، لا ينظر الجميع إلى الوضع من خلال عدسة سلبية. يقول “هربرت سيم” كبير المسؤولين التجاريين في شركة “Cryptology” لتبادل العملات الرقمية – إنه لا يعتقد أن كلمة “Crypto” ستختفي في أي وقت قريب، وبدأ في حشد إشعار الهيئات الحكومية كجزء صحيح من النظام المالي: