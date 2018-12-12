تعرف على أول منصة تداول للعملات الرقمية توفر تأمين مالي على منصتها

منصة تداول جبل طارق والمعروفة بأسم Gibraltar Blockchain Exchange ورمزها (GBX) وهي شركة تابعة لسوق جبل طارق للأوراق المالية أصبحت تقدم الآن تغطية تأمينية للأصول المشفرة المدرجة في نظامها الأساسي.
في 10 ديسمبر، أعلنت منصة GBX أنها قد اشتركت مع مزود محلي يدعى “Callaghan Insurance” لتوفير السياسة المالية لتغطية كل من المحافظ الساخنة (على الإنترنت) والباردة (غير المتصلة) المدرجة في انظمة GBX Digital Asset Exchange.
وطبقًا لحديث “نيك كوان” الرئيس التنفيذي لشركة GBX:
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في الشهر الماضي، حصلت شركة “جبل طارق للإستثمار” GBX على ترخيص من لجنة الخدمات المالية بجبل طارق (GFSC) بموجب الإطار التنظيمي الجديد للولاية القضائية لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) لإجراء العمليات ذات الصلة.
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