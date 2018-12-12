استمرار هبوط سوق العملات الرقمية قد يؤدي إلى إفلاس بعض المشاريع

“العملات الرقمية” / “البلوكشين” في حين بقي المستثمرون متمسكين بآرائهم حول مستقبل العملات الرقمية في ظل هبوط سوق العملات الرقمية ووضعه المتهاوي.

شهد هذا الأسبوع قاعًا نسبيًا لبيتكوين منذ أن بلغ ذروته عند 20.000 دولار في ديسمبر 2017، كان على الشركات الناشئة المستندة إلى نظام التشفير والعملات الرقمية أن تتعامل مع هذه التداعيات.

في 6 ديسمبر، أفادت منصة “بلومبرج” الإخبارية عن جولة جديدة من الشركات الناشئة التي تقوم بإغلاق أبوابها وقرب إعلان افلاسها وذلك قرب وصول سعر البيتكوين والعملات الرقمية إلى أسعار متدنية جديدة، بدءاً بـ(ETCDEV) وهي أحد المشاريع التي تقع خلف “إيثيريوم كلاسيك” Ethereum Classic.

أعلنت “ايثيريوم كلاسيك” وهي العملة الرقمية السابعة عشرة من ناحية القيمة السوقية بقيمة تزيد على 400 مليون دولار، الأسبوع الماضي أنها ستغلق أحد المشاريع الخاصة بها وذلك بسبب النقص في التمويل وعدم القدرة على جمع المزيد من رأس المال لإبقاء المشروع واقفا على قدميه. تحدث “إيغور أرتامونوف” مؤسس ETCDEV والعملة المنقسمة من الإيثيريوم (ETH)، في مقابلة حول حالة شركته في سياق السوق الهابط الأوسع.. قائلًا

هناك بعض الأشياء التي حدثت في نفس الوقت. أنا متأكد من أن ذلك حدث قبل عام، وهذا لن يكون مشكلة على الإطلاق ، قبل عام كان هناك الكثير من الأموال المجانية في السوق. لكن في ظل حالة الترند الهابط، فإن السوق يتغير “.

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مشروع “ETCDEV” ليس الوحيد الذي يعتمد على مجتمع العملات الرقمية في السوق الحالي، مع تقرير بلومبرغ بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها “ConsenSys” وهي شركة برمجيات مقرها في نيويورك، قررت خفض قوتها العاملة بنسبة 13% كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار العملات. ,في نوفمبر كان على منصة النشر “Steemit Inc” القيام بتسريح 70% من موظفيها. وهي المنصة التي أنشأت أيضاً عملة Steem ورمزها (STEEM) لتسهيل المعاملات الداخلية.

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تضع “بلومبرغ” غالبية اللوم في المشاريع التي تزيد من حدتها على الأصول الرقمية، مما يضع خسائر كبيرة نتيجة لدورة الترند الهابط التي استمرت في عام 2018.

“تعاني العديد من الشركات بسبب احتفاظها بجزء من أموالها على شكل عملات رقمية, سواء كان ذلك في الرموز التي تم بيعها من خلال عروض عملة أولية أو في شكل عملة البيتكوين أو الايثيريوم، والتي كانت بمثابة الوسيلة المفضلة لمنصات تداول العملات الرقمية. ومع انهيار الأسعار هذا العام بأكثر من 90% في بعض العملات الرقمية، وتراجع ما يسمى بالمحافظ الرقمية، وجد العديد من المطورين أنهم لا يستطيعون جمع تمويل إضافي”.

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مع انخفاض أسعار العملات الرقمية والطلب على مشاريع الطرح الأولي للعملات ICOs، اضطرت العديد من المشاريع التي خصصت ثروتها لجمع العملات مقابل العملات التي تم إصدارها للتعامل مع الآثار السيئة للسوق المنهارة. بالإضافة إلى ذلك، تحولت الساحة لجمع التبرعات إلى حد كبير، حيث لم تعد المشروعات قادرة على جمع الملايين في مراحل الطرح الأولي للعملات كما كان هو الحال في عام 2017.

في بعض النواحي، قد يكون للتراجع في السوق تأثير دفع مشاريع لتقديم أفضل ما لديها، مع تقييم الكفاءة على الجشع. وبالنظر إلى ارتفاع العملة المشفرة المفاجئة التي حدثت في عام 2017، حيث ارتفعت أسعار العملات عدة آلاف في المائة لكثير من العملات بحلول نهاية العام، فإن اندفاع الذهب بالنسبة إلى البلوكشين و مشاريع ICO أدى إلى حدوث تدافع لا يزال له آثار سلبية على الصناعة. أصبح التركيز على إطلاق المشاريع بدلاً من تعزيز المتانة والجودة واستخدامهم في العالم الحقيقي، وهي سمة مميزة لصناعة تضخمية ومتجهة إلى التصادم.

مع إعادة الأسعار والسوق لإعادة التقييم إلى ما كان عليه قبل أكثر من عام، سوف تجد عملة التشفير ذاتها مضطرة إلى بذل المزيد من الجهد بأقل من ذلك، والذي يتضمن التركيز على طرق التطوير التي ستؤدي إلى اعتماد أكبر من عملاء “Main Street” مع جذب الاهتمام لمستثمري “وول ستريت”.