ما هي أسباب هبوط سعر البيتكوين إلى مستويات جديدة؟

عندما ظن المتفائلون أنه لا يمكن أن يزداد الأمر سوءًا. بعد أن استقر سعر البيتكوين ما بين 3,800 و 4,200 دولار لفترة أسبوع.

تعرض سعر البيتكوين (BTC) فجأة إلى موجة أخرى من حمى الترند الهابط حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 3,500 دولار في تتابع سريع.

حتى أن سعر عملة البيتكوين BTC أنشأ قاعًا جديدًا منذ بداية العام في عمليات البيع الأخيرة، محققا مستويات 3,350 دولارًا في منصة Coinbase.

وسأل عدد لا يحصى من المشاركين في عالم العملات الرقمية عن أسباب هبوط سعر البيتكوين بهذا الشكل وبطريقة مستمرة.

قام مؤخراً عدد من ممثلي “VanEck” و “SolidX” وفريق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) التابع لـ CBOE بالاجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مما أدى إلى تفاؤل مجتمع العملات الرقمية.

شهد هذا الاجتماع الأخير، وهو الثاني من نوعه، فريق الأصول الرقمية التابع لشركة VanEck، برئاسة “Gabor Gurbacs” يتشاور مع قسم تحليل المخاطر الاقتصادية التابع للكيان الأمريكي حول مسألة صندوق بيتكوين ETF المدعوم بضمان التشفير.

وقد لفت الاجتماع الانتباه إلى مجموعة الشرائح المكونة من 62 جزءًا، والتي حددت الشروط المقترحة والأساس المنطقي وراء موافقتها المحتملة.

ممثل “VanEck” بذل قصارى جهده لتهدئة مخاوف “لجنة الأوراق المالية SEC” من التلاعب والسيولة المنخفضة والجهات الفاعلة السيئة في أسواق التشفير، ثم قال المنظم المالي أن عملة البيتكوين ليست فقط “مرنة” لكنها تعمل في “سوق رأس المال بشكل جيد” كذلك.

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وبغية تعزيز عملاء هيئة الأوراق المالية والبورصات، أشادت شركة VanEck بالبنية التحتية التجارية للبنك المركزي، والتي سوف يقترن بها هذا الصك، من حيث سرعته وأمنه وقدرته على الاستمرار في الامتثال للتشريعات المالية المحلية.

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ومع ذلك، فحتى بعد نجاح الاجتماع المغلق، قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات تأجيل قرارها بشأن الطلب مرة أخرى، وذلك في وثيقة مختومة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات نشرت بعد ظهر الخميس، زعمت الوكالة الحكومية أنها سوف تمارس حقها في تأخير صدور الحكم على الطلب حتى 27 فبراير 2019.

على الرغم من أن إصدار هذه الوثيقة لم ينتج أي شموع حمراء بشكل مباشر إلا أن مثل هذا القرار غرس على الأرجح بعض مظاهر الخوف في بعض المستثمرين. في حديثه مع “بلومبرج” الإخبارية حول تأثير التطورات الصناعية السلبية، صرح “تيموثي تام” الرئيس التنفيذي لشركة “كوينفي” :

“المشاعر في سوق [العملات الرقمية] سيئة للغاية، وأي أخبار سلبية لها تأثير كبير.”

ومع ذلك، فقد أخذ البعض على تويتر لتشويه الثقة في أن قرار لجنة الأوراق المالية الأخيرة كان له تأثير على السوق ككل. على تويتر ، لاحظ جوزيف يونج ، محرر موقع NewsBTC أن الوثيقة كانت “متوقعة” و “المنطق السليم”، مضيفًا أن سعر البيتكوين لم ينخفض تحت مستويات 3500 دولار نتيجة لتأخر 81 يومًا.

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ومع ذلك، فإن ملحمة صناديق تداول “بيتكوين ETF” المتعددة السنوات، التي ظلت عالقة مع سوق العملات الرقمية، ستظل على الأرجح نكهتها على مستوى الصناعة في المستقبل المنظور، إذا جاز التعبير.

في حين أن الآراء المتعلقة بتأخير “صناديق تداول البيتكوين” ETC Bitcoin وتأثيرها على السوق هي آراء مختلطة، فقد أكد عدد من المحللين أن سعر البيتكوين BTC لم يجد القاع على المدى الطويل، حتى بعد انخفاضها بنسبة 83٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

زعم “مايكل بوكيلا” الشريك في صناعة الطاقة الكبيرة BlockTower Capital أن ”دورة الاستغاثة” على مدار العام تقترب من ذروتها. في وقت لاحق، أشار المدير التنفيذي السابق لـ Goldman Sachs، في إشارة إلى تقلبات سعر البيتكوين التاريخي ، إلى أن آخر مرحلة من حالات الركود في العملات الرقمية هي عادة الأكثر تقلبًا ولكنها قصيرة العمر. وبينما كان مترددًا في التكهن بأحد القاع، فقد أبرز “بوزيلا” بوضوح عملية التفكير التي لم تتم بعد مع البيتكوين.

أصدر “فيني لينغام” الرئيس التنفيذي لشركة “سيفيك” مؤخراً تعليقاً مشابهاً، زاعمًا أنه يتوقع أن يتراوح سعر البيتكوين BTC بين 3000 و 5000 دولار لأشهر، قبل أن يضيف أن انخفاض سعر البيتكوين إلى مستوى جديد ليس خارج نطاق الاحتمالية.

على الرغم من أن المعلقين لم يتوصلوا إلى إجماع حول النقطة التي سيكون فيه سعر البيتكوين BTC في القاع، فمن الواضح أن صرخات “الأنهيار والوصول للقاع” ما زالت شائعة.