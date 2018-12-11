أمريكان اكسبرس تكشف عن نتائج تجربتها لـ تكنولوجيا الريبل

كشفت شركة “أمريكان اكسبرس” American Express عن نتائج اختبار تجريبي لحل “RCLE’s xCurrent” الخاص بـ مشروع الريبل لأنظمة الدفع الدولية.

في مؤتمر “Wings of Change” الأوروبي الذي عُقد في مدريد، قال “كارلوس كارييدو” المدير العام لمدفوعات الشركات في مؤسسة “أمريكان اكسبرس” إن تقنية مشروع الريبل لديها القدرة على تحسين الحالة البطيئة للمدفوعات الدولية بشكل كبير.

“لقد أجرينا اختبارًا، وشاركنا مع Santander محليًا، ومع شركة الريبل لمجرد إجراء المعاملات المالية الدولية. لا تزال المعاملات الدولية معقدة وبطيئة. من خلال هذا الاختبار، كان عملاؤنا قادرين على تحويل الأموال بطريقة شفافة وشاملة للغاية في ثواني، من جزء واحد في العالم ، إلى جزء آخر”.

مقالات ذات صلة

وفقا لـ”كارييدو” ترى شركة “American Express” الكثير من الإمكانات في تقنية البلوكشين ككل، وتستمر في الاستثمار في التكنولوجيا.

“البلوكشين هو بالتأكيد خيار نتطلع إليه. فقط لإعطائك فكرة، لقد استثمرنا في مختبر التكنولوجيا المالية على أساس تقنية بلوكشين، فقط لفهم كيفية الاستفادة من هذا بشكل أفضل … وهناك المزيد في المستقبل. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى التعامل مع البلوكشين كتقنية. لكنها واعدة جدا”.

بيتكوين بالعربي: معلومات أساسية حول عملة البيتكوين للمبتدئين

في شهر نوفمبر 2017، أعلنت مؤسسة “أمريكان إكسبريس” و “سانتاندر” عن شراكة مع شركة الريبل “Ripple” لزيادة سرعة المعاملات غير المصرفية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويقول كلًا من “Amex” و “Santander” أنهما منفتحان لتوسيع نطاق الشراكة على مستوى العالم، استنادًا إلى النتائج.