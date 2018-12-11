الأسواق تفشل في الحفاظ على المكاسب التي حققتها يوم أمس، مع تداول بيتكوين دون مستوى ٣٥٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:36 صباحاً - الإثنين ١٠ ديسمبر: فشلت أسواق العملات المشفرة في إجراء محاولة انتعاش أخرى، حيث كانت جميع العملات العشرين الأعلى تقريبًا من حيث القيمة السوقية في تُظهر مؤشرات انخفاض حمراء حتى وقت النشر.

فبعد صعود طفيف يوم ٩ ديسمبر، مع نمو سعر بيتكوين (BTC) من حوالي ٣٤٠٠ دولار إلى أكثر من ٣٦٠٠ دولار، تشهد الأسواق تراجعا آخر حيث أن الخسائر على مدى ٢٤ ساعة لبعض العملات الرئيسية تصل إلى أكثر من ٩٪، وفقًا لكوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد تراجعت قيمة العملة المشفرة الرائدة بيتكوين بنسبة ٤,٥٩ في المئة، لتتداول عند سعر ٣٤٧٤ دولارًا في وقت النشر. وحسبما لوحظ في وقت سابق من اليوم، فقد ارتفع مؤشر تقلب بيتكوين مؤخرًا ثلاثة أضعاف خلال الشهر، بعد فترة من استقرار الأسعار.

وقبل عام واحد بالضبط، في ١٠ ديسمبر ٢٠١٧، كان سعر بيتكوين هو ١٧١٠٢ دولارًا لكل عملة، أي أعلى بنسبة ٨٠٪ تقريبًا من سعر بيتكوين اليوم. ويبلغ مؤشر حصة السوق لبيتكوين ٥٥ في المئة، منخفضًا من ٦٢,٤ في المئة قبل عام واحد، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين ماركت كاب.

الرسم البياني لأعلى سعر لبيتكوين حتى الآن. المصدر: كوين ماركت كاب

أما العملة الثانية من حيث القيمة السوقية، وهي ريبل (XRP)، فتشهد المزيد من الخسائر اليوم، بانخفاض بنسبة ٥٪ تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها عند ٠,٣٠١ دولار في وقت النشر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وبعد انخفاضها إلى ما دون نقطة سعر ١٠٠ دولار يوم ٦ ديسمبر، انخفض سعر العملة البديلة الرائدة إيثريوم (ETH) إلى ٩٠ دولارًا لكل عملة في وقت سابق اليوم. ويتم تداول العملة البديلة عند ٩٠,٩٩ دولارًا في وقت النشر، بانخفاض بنسبة ٦٪ تقريبًا خلال ٢٤ ساعة.

وتشهد "داش" أكبر الخسائر بين أكبر ٢٠ عملة في وقت النشر، مع انخفاض سعرها بنسبة ٩,٥٨ في المئة، ويتم تداولها عند ٦٨,١٤ دولارًا.

كما يبلغ إجمالي الرسملة السوقية ١١٠ مليار دولار في وقت النشر، بانخفاض من ١١٥ مليار دولار في بداية اليوم. وحجم التداول اليومي هو ١٣ مليار دولار في وقت النشر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير أن الحكومة الهندية اقترحت لوائح تنظيمية جديدة لحظر كلي للعملات المشفرة في البلاد. ووفقًا لمصادر مجهولة، فإن فريقًا حكوميًا قد "قال بشكل قاطع" إن العملات المشفرة يجب اعتبارها غير قانونية ومراقبتها من قبل البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

وفي حين قد تنضم الهند قريبًا إلى قائمة البلدان المناهضة للعملات المشفرة، مثل الصين، اتخذت بعض البلدان الأوروبية نهجًا تنظيميًا أكثر ودية. حيث من المفترض أن البرلمان البريطاني يفكر في السماح بتسديد المدفوعات للسلطات المحلية ومقدمي الخدمات باستخدام بيتكوين. وفي أواخر نوفمبر، منحت سلطات ليختنشتاين ترخيصًا لبورصة الأصول المشفرة (LCX) للعمل كنظام بلوكتشين شامل منظم بالكامل.

وفي هذه الأثناء، يستمر قطاع تعدين العملات المشفرة في النضال، حيث يُقال إن شركة التعدين العملاقة التي تتخذ من الصين مقرًا لها "بيتمين"، تغلق مركز التطوير الخاص بها في إسرائيل، فضلًا عن تسريح الموظفين المحليين.