تطبيقات شبكة “إيوس” اللامركزية تخسر مليون دولار في 5 أشهر نتيجة تعرضها للإختراقات

تكبدت التطبيقات اللامركزية (dApps) القائمة على شبكة “إيوس” EOS, خسائر تصل إلى 1 مليون دولار نتيجة تعرضها للاختراقات منذ شهر يوليو الماضي.

وتأتي هذه البيانات وفقا لتقرير شركة PeckShield, وهي شركة متخصصة في مراقبة الأنظمة البيئية المختلفة في عالم البلوكشين. وأضاف التقرير أن التطبيقات اللامركزية على شبكة “إيوس” شهدت 27 اختراقا من يوليو إلى أواخر نوفمبر وخسرت ما يصل إلى 400,000 عملة EOS الرقمية.

ومع ذلك شمل التقرير على رأي متخصص في البلوكشين يدعى “Guo Yonggang” الذي ذكر أن معظم الهجمات ترتبط بنقاط ضعف في التطبيقات اللامركزية وليس بخلل في شبكة إيوس نفسها.

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كما أضاف التقرير إلى أن شبكة “إيوس” لديها كمية كبيرة من الحسابات الخاملة وذلك ما يقارب 200,000 إلى 500,000 حساب. بالإضافة إلى أن ما يقرب من 120,000 حساب يدار من قبل مجموعات, مما يعني أن 37 في المئة من شبكة “إيوس” تحتوي على مستخدمين نشطين حقيقيين.

ويجدر بالإشارة إلى أن سعر عملة EOS يقارب 2 دولار, وتصل القيمة السوقية لـ عملة EOS إلى ما يقارب 1.8 مليار دولار مما يجعلها سابع أكبر عملة رقمية حسب بيانات موقع CoinMarketCap.