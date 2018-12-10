“باي بال” تطلق عملة رقمية داخلية خاصة بها

منذ ظهور عملة البيتكوين الرقمية تنبأ العديد عن قدرة هذه التقنية الحديثة في تطوير أنظمة المدفوعات على شبكة الإنترنت مثل نظام “باي بال” والاستفادة من قدرات تكنولوجيا البلوكشين وتوفير خدمات أفضل للعملاء.

ويبدو أن الأمر أصبح قريباً, حيث يبدو أن “باي بال” قد طورت عملة رقمية داخلية خاصة للاستخدام بين موظفيها. ويدعي الخبر أن شركة “باي بال” طورت العملة الرقمية التي تتيح لموظفيها شراء السلغ والخدمات ضمن بيئة عمل “باي بال” كجزء من مجموعة جديدة من آليات مكافآت الموظفين وتحفيزهم على العمل.

وسوف تستخدم “باي بال” هذه العملات الرقمية كمكافآت للموظفين الذي يقدمون مساهمات إيجابية في إنتاجية العمل أو الذين يساهمون بأفكار مبتكرة تساعد على تطوير العمل.

مقالات ذات صلة

ومن بين المكافآت التي يمكن استبدالها بواسطة عملة “باي بال” الرقمية هي تخصيص وقت للقهوة مع المدير المالي “جون ريني” أو التسجيل في حصص فنون القتال مع المدير التنفيذي “دان شولمان”.

ويجدر بالإشارة إلى أن “باي بال” ليست الشركة الوحيدة البارزة التي يعتقد أنها قامت بإنشاء عملة رقمية خاصة بها لمكافأة الموظفين. حيث سبق أن ذكر بنك BBCA الاسباني بأنها أطلقت عملة رقمية مشابهة مخصصة للموظفين.