ما هي أهم 3 عقبات أمام صناعة العملات الرقمية ؟

في هذا السوق الهابط يسأل الجميع نفس الأسئلة. لماذا تنهار أسعار العملات الرقمية ؟ متى يتحول السوق في اتجاه مرتفع مرة اخرى؟ هل هذه نهاية ازدهار العملات الرقمية ؟

ومع ذلك، قبل أن نتمكن من الإجابة عن أسئلة كهذه، نحتاج إلى الرجوع خطوة إلى الوراء وإجراء تقييم لسوق العملات الرقمية وما يعيقها حقًا.

على الرغم من شعبيتها المتزايدة، ما زالت العملات الرقمية تكافح من أجل كسب الجاذبية التي تجعلها سائدة وتستخدم بشكل يومي.

ولكن عندما تم استخدامها لشراء بضائع غير مشروعة عبر الإنترنت، كونت العملات الرقمية مشاعر سلبية للكثير من الناس غير المطلعين على هذه التكنولوجيا – وفي كثير من الأحيان لأسباب وجيهة.

العملات الرقمية لا تزال جديدة نسبيا، مما يعني أن العديد من المستخدمين في مرحلة البحث عن طرق مختلفة لاستخدامها في حياتهم اليومية.

ولسوء الحظ، فإن هذا النقص في المعرفة يترك الكثير من المستخدمين عرضة للمخادعين الذين يسعون للاستفادة من جهلهم وقلة خبرتهم.

وبعد الإطلاع على صناعة سوق العملات الرقمية وجدنا أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية تعيق تطوير الصناعة:

المحتالين

المشاريع الفاشلة

التكنولوجيا غير الناضجة

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يتم التغلب على المجتمع التشفير مع المحتالين الاستفادة من المستخدمين عديمي الخبرة والسذاجة.

والأكثر من ذلك، لا تحدث عمليات الاحتيال على المستوى الفردي فقط. كانت هناك العديد من الحالات التي تم فيها تكديس مشاريع الطرح الأولي للعملات ICO بحيل وخدع انتهازية، فقط لتختفي أموال المستثمرين في الهواء بمجرد أن يتم الانتهاء من مرحلة الطرح الأولي للعملات.

ثم هناك مشكلة المشاريع الفاشلة. في أكثر الأحيان، وهذا هو نتيجة لخطط المشروع الطموحة للغاية الذين لديهم المعرفة التقنية لتطبيق تقنية البلوكشين، ولكن عديمي الخبرة في الأعمال والإدارة.

قام العديد من المشاريع بتجاهل التركيز على الوظائف العملية في العالم الحقيقي لتكنولوجيا البلوكشين مما أدى إلى عدم تطور المشروع.

وأخيرًا، هناك تقنية البلوكشين نفسها، والتي لا تزال في مراحلها الأولى. على هذا النحو، هناك تطبيق عملي صغير لتكنولوجيا بلوكشين واستخدام العملات المشفرة بشكل حقيقي في العالم.

ما هو أكثر من ذلك، العديد من الشركات الناشئة للبلوكشين والتي تعمل على التركيز على مشاريع محددة للغاية، والتي لديها القليل من الجاذبية إلى الشخص العادي.

ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين الرئيسيين الذين لا يفهمون تمامًا طبيعة البلوكشين وهم أكثر ترددًا في الاستثمار في المشروعات.

بناء مجتمع بلوكشين أفضل

والخبر السار هو أنه مع استمرار التوسع في تكنولوجيا البلوكشين، أصبح بإمكاننا استكشاف طرق جديدة للتغلب على هذه المشكلات وبناء مجتمع شامل للجميع يستمتع به الجميع.