الجانب الإيجابي: البيتكوين يحقق أرقام قياسية جديدة في أكثر من مجال

تجاوز العدد الحالي لمستخدمي المحافظ الرقمية 30 مليون مستخدم، من 28 مليون منذ سبتمبر الماضي وذلك على الرغم من تراجع السوق واستمراره في حالة الهبوط في الأسابيع الأخيرة.

لقد ازداد عدد مستخدمي محافظ البلوكشين في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر منذ إنشاء عملة البيتكوين في عام 2009 دون أي علامات للتراجع.

وفي الوقت نفسه، حقق مجتمع البيتكوين عبر موقع Reddit علامة فارقة حيث وصل عدد المشتركين في مجتمع (r / bitcoin) مليون مشترك. وطبقًا لموقع Google Trends، فقد حافظت عمليات البحث على مصطلح “Bitcoin” في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين يومًا الماضية على تفوقها على بعض الفنانين والأسامي الشهيرة.

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من ناحية التداول, نجد بأن منصة BitMEX حققت أرقام جديدة أيضاً، حيث وصلت أحجام التداول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار في غضون الـ 24 ساعة الماضية مع منتجها من العقود الآجلة من البيتكوين، حيث بلغ حجم التداول على زوج XBTUSD ، إلى 1.88 مليار دولار من الإجمالي، وفقا لبيانات موقع CoinMarketCap.

كما أفادت منصة BitMEX، التي تمتلك أقوى سوق للمشتقات المالية العالمية، أن حجم التداول الكلي وصل إلى تريليون دولار خلال الأيام الـ 365 الماضية, وبلغ 90 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية وهو ما يُعد قفزة كبيرة في أرقام المنصة.

هل منصات تداول العملات المشفرة والرقمية في خطر؟

كل تلك المؤشرات لا تدل على الإطلاق بأن عصر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى قد أنتهى بل أصبح أكثر انتشارًا بين الأفراد وأكثر اجتذابًا لإهتماماتهم ويعتقد أنه بعد وقت قليل سيدخل أيضًا في دائرة استثماراتهم المادية وتجاربهم الشخصية.