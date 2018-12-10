الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ينتهي بتدفق بالأخضر، وسعر بيتكوين يبلغ ٣٧٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:03 صباحاً - الأحد ٩ ديسمبر - تُظهر أسواق العملات المشفرة موجة من مؤشرات الارتفاع الخضراء، حيث يتم تداول بيتكوين (BTC) بالقرب من ٣٧٠٠ دولار في نهاية الأسبوع، حسبما تظهر بيانات كوين٣٦٠.

تصوُّر السوق من كوين٣٦٠

بعد أسبوعٍ من اختراق أدنى مستويات جديدة على مدار العام، يجري تداول العملة المشفرة الرئيسية عند ٣٦٥٠ دولارًا بحلول وقت النشر، بزيادةٍ أكثر من ٧ في المئة على مدار ٢٤ ساعة. ولا تزال العملة منخفضة بنسبة ٩٪ تقريبًا خلال الأسبوع وأكثر من ٤٤٪ خلال الشهر، وفقًا لمؤشر أسعار بيتكوين على كوينتيليغراف.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: مؤشر أسعار بيتكوين على كوينتيليغراف

كما ارتفعت ثاني أكبر سعر في العالم من حيث القيمة السوقية، ريبل (XRP)، بنسبة ٥ في المئة خلال اليوم، ليتم تداولها عند حوالي ٠,٣١ دولار في وقت النشر، وفقًا لمؤشر أسعار ريبل على كوينتيليغراف. وتتشابه المخططات الأسبوعية والشهرية لريبل مع تلك الخاصة ببيتكوين، حيث تبلغ الخسائر حوالي ١٢ و٤١ في المئة على التوالي.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: مؤشر أسعار ريبل على كوينتيليغراف

ما ثالث عملة مشفرة من حبث القيمة السوقية وهي "إيثريوم" (ETH)، فقد ارتفعت بأكثر نسبة بين أعلى ثلاث عملات مشفرة، حيث شهدت نموًا بنسبة ١٠ في المئة تقريبًا خلال اليوم وتم تداولها عند حوالي ٩٧ دولارًا بحلول وقت النشر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر العملة البديلة بنسبة ١٤ بالمئة تقريبًا، وشهدت خسائر بأكثر من ٥٥ بالمئة خلال الشهر الماضي.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. مؤشر أسعار إيثريوم على كوينتيليغراف

تظهر جميع العملات العشرة المتبقية على كوين ماركت كاب مؤشرات ارتفاع، حيث أظهرت إيوس (EOS) أكبر المكاسب خلال اليوم، بزيادة ١٥ في المئة وتم تداولها عند حوالي ١١١ دولارًا حتى وقت النشر.

فقط بيتكوين كاش إس في (BSV) - وهي ناتج الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH) في نوفمبر، هي التي أظهرت مؤشرات انخفاض، هابطةً بأكثر من ٢ في المئة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تداولها عند ٩٧,٣٧ دولارًا تقريبًا في وقت النشر. وكانت BSV قد احتلت المرتبة الخامسة يوم ٨ ديسمبر، لكنها الآن في المركز الثامن على كوين ماركت كاب. وتحتل بيتكوين كاش المرتبة الخامسة الآن، بزيادة حوالي ٨ في المئة خلال اليوم ويتم تداولها عند حوالي ١١١ دولارًا بحلول وقت النشر.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١١٥ مليار دولار في وقت النشر، صعودًا من أدنى مستوى أسبوعي في ٧ ديسمبر عند أقل من ١٠٤ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على مدى ٧ أيام من كوين ماركت كاب