أفضل محافظ العملات الرقمية الخاصة بالأجهزة الذكية لعام 2019

هل تسائلت يوما ما هي أفضل 5 محافظ للعملات الرقمية مخصصة للأجهزة الذكية اليوم؟ يمكن أن يكون العثور على المحفظة الرقمية الأكثر ملاءمةً لعملتك الرقمية يتطلب بعض الوقت. لذلك وفرنا لك قائمة بـ أفضل 5 محافظ للعملات الرقمية خاصة بالأجهزة الذكية لعام 2019.

1. محفظة الموبايل لـ(Coinomi)

هذه المحفظة متعددة العملات متوافقة مع نظام Android و iOS. وهو يدعم العملات الرقمية الرئيسية بما في ذلك بيتكوين و داش و زد كاش و إيثيريوم و لايت كوين. لجعل التداول سهلاً، يمكنك دمج محفظة Coinomi مع Changelly و ShapeShift، اللذان يعتبران أحد منصات تداول العملات الرقمية.

كما تقدم محفظة “Coinomi” لمستخدميها ميزة النسخ الاحتياطي لمرة واحدة، والتي تتيح لهم إنشاء عبارة النسخ الاحتياطي التي يمكنهم استخدامها لاستعادة مفاتيحهم الخاصة وبالتالي استعادة الوصول إلى عملاتهم المشفرة بسهولة.

2. محفظة الموبايل (Jaxx)

هذه هي محفظة محمولة أخرى متعددة العملات المشفرة. تعمل Jaxx Mobile Wallet مع كل من أنظمة Android و iOS. حقيقة أنه يمكنك دمج Jaxx مع ShapeShit يعني أنه يمكنك بيع وشراء العملات الرقمية بشكل ملائم من داخل هذه المحفظة المحمولة.

إلى جانب كونها سهلة الاستخدام، تعد محفظة “Jaxx” ممتازة للأفراد الذين يدفعون في كثير من الأحيان مقابل سلع باستخدام العملات الرقمية. ومع ذلك، يجب الحذر عند تخزين أموالك في محفظة Jaxx واستخدام شبكات الواي فاي العامة. إذا قام شخص ما بسرقة أرقام هواتف PIN-less الخاصة بك، فمن السهل أيضًا الوصول إلى محفظتك.

مقرصنون يقومون بإختراق محفظة مكافي للعملات الرقمية

3. محفظة Bitcoin للموبايل

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هذه المحفظة المحمولة سهلة الاستخدام مخصصة للمبتدئين الذين يتخذون خطواتهم الأولى في عالم العملات الرقمية. ما يجعل محفظة بيتكوين المحمولة جذابة هو حقيقة أنك لست بحاجة إلى إنشاء حساب لاستخدامه. المحفظة مخصصة فقط لمعاملات عملة البيتكوين (Bitcoin).

يمكن أن تكون محفظة Bitcoin المحمولة محبطة للأفراد الذين يسعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية وتنميتها من خلال الاستثمار في مختلف العملات الرقمية. وحتى مع ذلك، فهي تعد من بين أقدم محافظ الهاتف المحمول والأكثر شعبية في السوق ولا تزال تقدم للمستخدمين الكثير من الميزات المدهشة بما في ذلك الدفعات عبر الإنترنت ودعم لتقنية NFC.

4. محفظة Airbitz

هذه هي واحدة من أحدث محافظ المحمول في السوق حاليًا. وتشتهر Airbitz بمستوى أمانها المذهل وتركيزها على خصوصية المستخدمين. يمكن للمستخدمين فقط الوصول إلى سجل معاملاتهم لأنه على عكس المحافظ المحمولة الأخرى، لا يتم الكشف عن هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث أو Airbitz.

لا يمكن استخدام Airbitz إلا لتخزين ومعالجة عملة البيتكوين. كما لا تضع المحفظة المتنقلة أي رسوم نظرًا لأن المطورين يعتبرون حقيقة أن البيتكوين (Bitcoin) يشحنك بالفعل. واجهة المحفظة هي أيضا سهلة الاستخدام، ودية ومبسطة.

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5. محفظة Infinito

هذه المحفظة المحمولة متعددة العملات هي حل ممتاز لمحبي العملات الرقمية الذين يرغبون في تنويع محفظتهم الاستثمارية. محفظة “Infinito” هي محفظة عالمية للهاتف المحمول التي توفر آليات التخزين مرنة. ويتميز أيضًا بالأمان الأمثل حيث لا يتم تخزين أي بيانات معاملاتك.

اذا كنت تمتلك العديد من العملات الرقمية يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد محفظة رقمية واحدة تقبل جميع العملات. ومع ذلك، فمن المستحسن اختيار المحفظة التي تقبل عملات رقمية مختلفة لأن ذلك سيساعدك على التنويع.